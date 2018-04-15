مخالفان حمله به سوریه در یونان تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هزاران شهروند یونانی با شرکت در راهپیمایی اعتراض آمیز در آتن، مخالفت خود را با اقدام جنایتکارانه سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس علیه سوریه اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان یونانی پس از تجمع در میدان اصلی پایتخت موسوم به سینتاگما، به سوی سفارت آمریکا در آتن حرکت کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی ضمن سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضدغربی، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

تظاهرات کنندگان همچنین پلاکاردهایی به همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود «آمریکایی ها قاتل مردم هستند».

در پی برگزاری این تظاهرات، نیروهای پلیس اقدام به متفرق کردن شرکت کنندگان کردند.

در همین حال «دیمیتریس کوتسومباس» رهبر حزب کمونیست یونان، موضع مقامات این کشور و پذیرفتن دروغ غربی ها مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را به باد انتقاد گرفت.

