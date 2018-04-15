یک بار برای همیشه فرمول تعیین نرخ را اعلام کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیم ارزی اخیر دولت گفت: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی در آمدهایش کم شده فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است این موضوع اکنون دوباره تکرار شده و البته در طول ۴۰ سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ گاه ما به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده تا تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود و هر سال کشور و اقتصاد ایران دچار چالش نشود.

وی تصریح کرد: به غیر از سال ۷۶ و در دولت اصلاحات در سال ۸۲ پیش بینی هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل توم داخلی و خارجی افزایش یابد در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان دوره تجربه کرده ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۸۲ لغو کرد.

خوانساری ادامه داد: به جای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم یک تابو از آن ساخته ایم و گفته ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول بر روی قیمت آن هم حساس بوده ایم در حالی که قیمت ارز یک معلول است.

خوانساری تصریح کرد: طی سال های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حلای که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است. بنابارین حتی در دوره هایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و به اقتصاد تزریق کرده ایم نرخ ارز واقعی نبوده است و بنابراین فنر قیمت فشرده شده و در سال ۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مهمترین بحثی که به نظر می رسد یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تلاطم پیدا کرد همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نگردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بار رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطم های اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجحتماعی شد و بنابراین باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: از سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله ای منجر شده قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی مسائل دیگری نیز از جمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه بر روی آن سوار شده است.

خوانساری گفت: از سال ۹۰ تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده است ضمن اینکه روز به روز دارایی های کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایه گذاری منفی شده و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد.

وی تحریم ها، اتفاقات بین المللی و محدودیت های بانکی را در کنار تصمیم گیری های اردیبهشت ماه پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام را در نوسانات شدید ارزی موثر دانست و گفت: اگرچه روزهایی نرخ دلار به ۶ هزار تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی گرفت و چون عرضه کمرنگ بود حتی معامله ۱۰ هزار دلار هم قیمت را به صورت صوری بالا می برد. از سوی دیگر برخی صرافی ها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات ۵ درصدی از صرافی های مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چرا که بسیاری از نقل و انتقالات از طریق همین صرافی ها صورت می گرفت

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر می رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا که اگر روند خروج ارز و سرمایه ها از کشور قرار بود به بانک ها هم کشیده شود قطعا دیگر نمی شد جلوی این روند را گرفت بنابراین اگرچه تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت های دولت را هم در نظر گرفت.

خوانساری تاکید کرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چرا که اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند.

وی اظهار داشت: نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ نماییم، به هر حال اکنون دولت محدودیت هایی برای صادرات و واردات قرار داده که به ضرر تجارت خارجی است البته دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای وارد کنندگان تامین می کند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: دولت سه روش را برای عرضه ارز صادراتی در نظر گرفته که باید دید چقدر متناسب با شرایط کنونی کشور است چرا که نباید صدرات را محدود کرد و البته از فعالان اقتصادی درخواست می شود تا نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوان متناسب با آنها بخشنامه ها را اصلاح کرد.

وی تاکی کرد: تصمیمات خلق الساعه دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی دهد و باید دست از اینکه هیچ تصمیمی را به موقع نمی گیریم برداریم.