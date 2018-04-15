دعوت از هندبالیست قمی برای حضور در مسابقات جوانان آسیا

حسین محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرعه کشی و گروه بندی شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا برگزار شد و ایران باید از از ٢٤ تیرماه تا ٣ مرداد در گروه چهارم با هند، عمان و یمن مسابقه دهد.



وی افزود: پس از مدت‌ها، استان قم در تیم‌های ملی هندبال مردان کشورمان نماینده دارد و مهدی دوازده امامی از قم یکی از نفرات دعوت شده به اردوی اول تیم ملی جوانان است که باید برای رسیدن به فهرست نهایی تلاش کند.



رئیس هیئت هندبال استان قم گفت: دوازده امامی یکی از نفرات فهرست ۳۲ نفره تیم ملی است و در صورتی که بتواند شایستگی‌های خود را به نحو احسن به نمایش بگذارد می‌تواند یکی از اعضای تیم ملی جوانان در مسابقات جوانان آسیا و مقدماتی جام جهانی در عمان باشد.



محمدخانی بیان داشت: در سال ۱۳۹۳، امیر رضا اسماعیلی هندبالیست نوجوان و بلند قامت ما برای تیم ملی نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن به میدان رفت و امید به بازگشت وی به سطح اول هندبال ایران وجود دارد و امیدواریم دوازده امامی بتواند مثل اسماعیلی، در مسابقات آسیایی برای تیم ملی به میدان برود.



وی عنوان کرد: در سال ۹۷ تلاش می‌کنیم با جذب اسپانسر به حضور تیم هندبال مردان قم در لیگ‌های کشوری کمک کنیم گرچه برای این منظور کار بسیار دشواری در پیش داریم و تیم لیگ برتری ما در بخش زنان نیز در حال حاضر فاقد حامی مالی است.



وی عنوان کرد: از مسئولان ورزشی و استانی قم انتظار داریم با حمایت از کسانی که برای سرمایه گذاری و اسپانسرینگ وارد عرصه ورزش می‌شوند شرایطی تشویقی و دلگرم کننده برای آن‌ها ایجاد کنند تا حامی مالی از عرصه ورزش فراری نشود.