ورزشکاران مازنی پارسال ۴۹۰ مدال رنگارنگ کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ییلاقی پیش ازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به درخشش و موفقیت ورزش کشور توسط ورزشکاران مازندرانی در سال ۹۶ اظهار کرد: از ۴۹۰ مدال کسب شده در سال ۹۶ توسط ورزشکاران مازندرانی ۸۲ درصد توسط مردان و ۱۸ درصد نیز توسط بانوان به دست آمد.

وی با اشاره به اینکه ۷۴۳ ورزشکار زن و مرد از مازندرانی به اردوی تیم های ملی دعوت شدند که از این تعداد ۳۳۸ ورزشکار به عضویت تیم ملی درآمدند، افزود: رشته های کشتی، کاراته و تکواندو بیشترین مدال را در سال ۹۶ برای ورزش مازندران کسب نمودند.

مشاور مدیرکل و مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در ادامه از ساماندهی یکصد و پنجاه دو هزار و ۳۱۰ ورزشکار سازمان یافته در سال ۹۶ خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ورزشکار ۶۸ درصد آقایان و ۳۲ درصد را بانوان تشکیل می دهند و شهرهای ساری، بابل، قائمشهر بیشترین ورزشکار سازمان یافته را در سال ۹۶ به خود اختصاص دادند.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۶ تورنمنت های مختلف ورزشی در سطح استان برگزار شد، گفت: مسابقات تکواندو، تنیس خاکی و اسکواش به میزبانی شهر ساری، شطرنج در آمل و کشتی در بهشهر با حضور کشورهای مختلف در سطح بسیار خوبی برگزار شد.

ییلاقی اشرفی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم ورزش مازندران در سال ۹۷ همچون سال ۹۶ به خوبی بدرخشد و ورزشکاران مازندرانی در میدان ورزشی پرچم سه رنگ کشورمان را با کسب مدال های متعدد به اهتزاز درآورند.