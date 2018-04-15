«اصفهان» در مواقع بحرانی تنها ۵۰۰ تخته پتو برای کمک دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی پیش از ظهر یکشنبه در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: لازم است تخصیص اعتبار برای مدیریت بحران جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به تخصیص کامل اعتبارات در نظر گرفته شده برای مدیریت بحران توجه بیشتری داشته باشد، تصریح کرد: نباید اعتبارات مدیریت بحران که در بخش‌هایی مانند آتش‌نشانی در نظر گرفته شده در کمیسیون تخصیص شکسته شود و با درصد پایینی تخصیص یابد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه اعتبارات مربوط به مدیریت بحران جدی گرفته شود،‌ افزود: باید توجه داشت که حوادث، غیرقابل پیش‌بینی است و چنانچه حادثه‌ای در اصفهان روی دهد، تنها ۵۰۰ تخته پتو برای خدمت‌رسانی به مردم در اختیار داریم.

اعتبار مدیریت بحران شهر اصفهان به یک میلیارد تومان کاهش یافت

وی به میزان تخصیص بودجه راه‌اندازی مرکز کاهش آسیب‌های اجتماعی شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: برای این پروژه در اعتبارات سال ۹۷ در شورای شهر پنج میلیارد تومان مصوب شد و این در حالی است که در کمیسیون تخصیص ۷۰ درصد این بودجه تخصیص یافته است که نیازمند بازنگری است چراکه ممکن است همین کسری بودجه موجب توقف این پروژه شود.

محمدی همچنین به مدیریت بحران آب در اصفهان تاکید کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که ما در همه بخش‌ها برای مدیریت بحران آب فعالیت‌هایی انجام داده‌ایم و نسبت به آموزش شهروندان غفلت کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه باید شهرداری بیش از گذشته به مسئله مدیریت بحران ورود کند، اظهار کرد: در این راستا در سال گذشته در مجموع ۱۰ میلیارد تومان برای مدیریت بحران شهر اصفهان در نظر گرفته شده بود که به صورت کامل تخصیص نیافت و به یک میلیارد تومان کاهش یافت.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: آموزش‌های شهروندی و اجتماعی بر مبنای مصرف صحیح آب را باید سرلوحه کار خود قرار داد و در در دستور کار شهرداری نیز قرار گیرد.