یاوه گویی ۲ وزیر صهیونیست علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «گلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که عضو کابینه امنیتی این رژیم نیز محسوب می شود گفت: ما به اقدامات خود علیه اقدامات نظامی ایران در سوریه ادامه می دهیم چرا که این اقدامات امنیت اسرائیل را تهدید می کند.

نفتالی بنت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی و عضو کابینه امنیتی نیز گفت: اسرائیل آزادی عمل کامل دارد و به ایران اجازه نخواهد داد تا در سوریه متمرکز شود. ما نمی توانیم اجازه دهیم مرزهای شمالی ما تبدیل به یک میدان باز برای بشار اسد شود.

روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تمجید از حملات هوایی ائتلاف سه گانه واشنگتن- پاریس- لندن علیه سوریه، در مورد تداوم حضور نیروهای ایران در سوریه هشدار داده بود!.