بارش برف در ارتفاعات البرز/کاهش محسوس دما

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان طی امروز و روزهای آینده، اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی حکایت از فعالیت سامانه بارشی و سرد در منطقه البرز مرکزی دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در ادامه به پی آمد فعالیت این سامانه بارشی در استان اشاره کرد و افزود: پی آمد این سامانه وزش باد شدید و لحظه‌ای، در بعضی ساعات رگبار باران و برف، رعدوبرق، کاهش محسوس دما خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی ارتفاعات استان، از بارش برف در ارتفاعات خبر داد و گفت: پیشینه فعالیت این سامانه بارشی تا قبل از ظهر دوشنبه خواهد بود.