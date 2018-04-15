حمله به سوریه لکه ننگ دیگری در کارنامه استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در ابتدای درس خارج فقه خود، ضمن محکومیت حمله جنایتکارانه به سوریه، اظهار داشت: استکبار جهانی برای این حمله دنبال بهانه بود و این بار وجود انبار سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی را بهانه کرد.

وی با اشاره به اینکه این حمله بدون مجوز سازمان ملل انجام شد، خاطرنشان کرد: این جنایت لکه ننگ دیگری در کارنامه آمریکا، انگلیس و فرانسه است که تایخ آنها همواره با استعمار، تجاوز و جنایت همراه بوده است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه جهان استکبار به دنبال اشغال سوریه همانند عراق است، اضافه کرد: حامیان تروریست با مشاهد شکست تدریجی و نابودی نهایی گروه‌های تکفیری‌ برای نجات آنان وارد عمل شدند و می‌خواهند با چنین اقداماتی خط مقاومت را تخریب کند.

وی با بیان اینکه حمله به سوریه قانون شکنی، جنایت و قداره کشی جهان استکبار است، ادامه داد: سازمان ملل یک سازمان استعماری و وابسته است که با پول و قدرت نظامی کشورهای استعماری مدیریت می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه برخی از کشورهای عربی از مله به سوریه ابراز شادمانی می‌کنند و از آمریکا برای این کار حمایت می‌کنند، افزود: امیدواریم این حمله و جنایت مقدمه‌ای برای شکست نهایی آمریکا، انگلیس و فرانسه جنایتکار باشد.

وی با بیان اینکه فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی هیچ وقت به حمایت از ایران و مخالفت با آمریکا قدمی بر نمی‌دارند گفت: اینگونه تصورات خام است و افرادی که چنین تصوری دارند نیازمند دانش سیاسی بیشتری هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تاکید کرد: دعوت و رفت و آمد با مسئولین کشورهای انگلیس و فرانسه افتخار نیست چرا که اینان اراذل و اوباش سیاسی جهان هستند.

وی با اشاره به ادعای کشورهای غربی در زمینه آزادی، افزود: مردم سوریه آزادانه به این دولت رأی داده‌اند اما کشورهای غربی با آن مخالفت می کنند و برای شکست خط مقاومت، گروه های تروریستی را ایجاد می کنند.

صفایی بوشهری با اشاره به تولید سلاح‌های کشتار جمعی توسط استکبار و فروش آن به دیگر کشورها، ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیست سلاح‌های شیمیایی ساخت کشورهای اروپایی علیه ما استفاده شد.