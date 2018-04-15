  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

مدیر دفتر مطالعات منابع آب پایه مازندران:

شرایط آبی مازندران مطلوب نیست

شرایط آبی مازندران مطلوب نیست

آمل - مدیر دفتر مطالعات منابع آب پایه مازندران با اشاره به کاهش روند منابع آبی استان گفت: شرایط آبی استان مطلوب نیست.

 به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی خدابخشی ظهر یکشنبه در جلسه مقابله با خشکسالی در فرمانداری آمل به خلاصه وضعیت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: وضعیت منابع آب در سه سال متوسط به بالا و در شش سال اخیر مطلوب نبوده است و روند کاهش منابع آبی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷ میلیون متر مکعب کاهش آبهای زیرزمینی را شاهد هستیم افزود: ۹۵۰ میلیون متر مکعب آب چشمه ها تخلیه شد و در مجموع ۴۰ درصد آب چشمه ها تخلیه شده است.

وی با اشاره به تقسیم بندی منابع آبی استان به سه قسمت اظهار داشت: در غرب استان میزان بارندگی ۷۰ درصد، در شرق ۷۶ درصد و در مرکز ۱۸ درصد میزان بارندگی ها کاهش یافته است.

خدابخشی به کاهش بارندگی در حوزه هراز اشاره کرد و گفت: آب هراز فروردین سال قبل ۷۷ لیتر بر ثانیه بود و با کاهش ۴۶ درصدی آب در این رودخانه مواجه هستیم.

مدیر دفتر مطالعات منابع آب پایه مازندران ادامه داد: امسال در رتبه اول کم آبی قرار داریم به گونه ای که سد شهید رجایی رتبه اول کاهش آب را دارد.

کد مطلب 4271431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها