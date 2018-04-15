شرایط آبی مازندران مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی خدابخشی ظهر یکشنبه در جلسه مقابله با خشکسالی در فرمانداری آمل به خلاصه وضعیت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: وضعیت منابع آب در سه سال متوسط به بالا و در شش سال اخیر مطلوب نبوده است و روند کاهش منابع آبی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷ میلیون متر مکعب کاهش آبهای زیرزمینی را شاهد هستیم افزود: ۹۵۰ میلیون متر مکعب آب چشمه ها تخلیه شد و در مجموع ۴۰ درصد آب چشمه ها تخلیه شده است.

وی با اشاره به تقسیم بندی منابع آبی استان به سه قسمت اظهار داشت: در غرب استان میزان بارندگی ۷۰ درصد، در شرق ۷۶ درصد و در مرکز ۱۸ درصد میزان بارندگی ها کاهش یافته است.

خدابخشی به کاهش بارندگی در حوزه هراز اشاره کرد و گفت: آب هراز فروردین سال قبل ۷۷ لیتر بر ثانیه بود و با کاهش ۴۶ درصدی آب در این رودخانه مواجه هستیم.

مدیر دفتر مطالعات منابع آب پایه مازندران ادامه داد: امسال در رتبه اول کم آبی قرار داریم به گونه ای که سد شهید رجایی رتبه اول کاهش آب را دارد.