مددجویان زلزله زده سرپلذهاب در اولویت احداث وبازسازی منازل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی و عملیات بازسازی واحدهای آسیب دیده مددجویان بهزیستی سرپل ذهاب امروز یکشنبه با حضور فرماندار سرپلذهاب، معاون مشارکت های بهزیستی استان و مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار شد.

در این جلسه به ریاست فرماندار شهرستان سرپل ذهاب به دبیری بهزیستی با حضور معاون مشارکت های مردمی بهزیستی و نماینده تام الاختیار بنیاد مسکن، شهرداری، منابع طبیعی، نظام مهندسی، نمایندگان سازمان بسیج سازندگی در محل سالن جلسات فرمانداری سرپل ذهاب برگزار شد، مشکلات بازسازی ۶۸۹مورد مسکن تخریب شده مددجویان بهزیستی سرپلذهاب مورد پیگیری قرار گرفت.

مددجویان در اولویت بازسازی منازل زلزله زده قرار گیرند

فرماندار سرپلذهاب در این جلسه بر تسریع در احداث مسکن مددجویان زلزله زده این شهرستان تاکید کرد و گفت: مددجویان بهزیستی به خاطر شرایط ویژه باید در اولویت قرار گیرند.

محبت جمالی نیا افزود: به منظور پیگیری بهتر امور هر دو هفته یکبار جلسه پیگیری بازسازی مسکن مددجویان در شهرستان سرپل ذهاب با همین اعضاء تشکیل شود.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان کرمانشاه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند پیشرفت کار و برنامه ریزی های سازمان بهزیستی در این زمینه پرداخت.

مغایرت آمار بهزیستی و بنیاد مسکن

ماندانا مالمیر گفت: بین آمار بهزیستی و بنیاد مسکن مغایرت وجود دارد که باید در شهرستان اصلاح شود.

وی با بیان اینکه مشکلاتی در زمینه آواربرداری وجود دارد، افزود: هدف ما از برگزاری چنین جلساتی مرتفع شدن مشکلات موجود است.

آواربرداری منازل مددجویان تا پایان فروردین

در این جلسه مواردی به تصویب رسید و طی آن مقرر شد آواربرداری مددجویان تحت پوشش بهزیستی در اولویت قرار گیرد و تا پایان فروردین تکمیل شود.

همچنین مصوب شد به منظور تسریع در صدور پروانه ساخت، لیست مددجویان تحت پوشش این اداره در اختیار شهرداری و نظام مهندسی قرار گیرد.

صدور نقشه های مسکن مددجویان به صورت رایگان و در اسرع وقت از دیگر مصوبات این جلسه بود و همچنین مقرر شد تا پایان تیرماه واحدهای روستایی که پیمانکاران بنیاد مسکن در دست ساخت دارند تکمیل و تحویل شود.