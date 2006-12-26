آمریکا راهی بجز تغییر خط مشی های خود در منطقه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار وزیر خارجه کشورمان با اشاره به دیدار روسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس گامبیا گفت: اراده رهبران بر ارتقاء همکاری ها و توسعه مناسبات است و تصور می کنیم از ظرفیتهای موجود به نحو مطلوب بهره برداری نشده است.

رئیس دیپلماسی کشورمان مشترکات فرهنگی و سیاسی دو ملت را زمینه خوبی برای رشد همکاری ها دانست و افزود: شرکتهای ایرانی تاکنون پروژه های بزرگی را در آمریکای لاتین، سوریه، سنگال، چین و بلاروس بموقع به اجرا گذاشته اند و با شناخت بیشتر از ظرفیت ها و امکانات لیبی، می توان امکان حضور آنها را در کشور لیبی فراهم آورد.

وزیر خارجه در رابطه با تحولات منطقه ای خاطرنشان کرد: سیاست های آمریکا در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین شکست خورده است و دولتمردان آمریکا راهی بجز تغییر خط مشی های خود در قبال ملتهای این منطقه ندارند. مشکل آفرینی های اخیر واشنگتن نیز به منظور انحراف افکار عمومی از شکست های این کشور در خاورمیانه است.

وی افزود: آمریکا و غرب مایل نیستند کشورهای اسلامی به فن آوری های جدید دست یابند، به همین علت، دست به اجرای آپارتاید علمی می زنند. اقدام اخیر شورای امنیت علیه ایران علیرغم همه شفافیت ها در فعالیت های هسته ای و همزمان سکوت شورای امنیت در مقابل رژیم صهیونیستی که رسما اعلام داشت دارای سلاح هسته ای می باشد لکه ننگی است که همواره در خاطره جهانیان خواهد ماند.

وزیر خارجه کشورمان در پایان گفت: ایران هسته ای شده است و در ماههای آینده جشن بزرگ هسته ای کشورمان را برگزار خواهیم کرد.

الجیهمی نیز با ارائه گزارشی از تلاشهایی که برای پر ثمر نمودن اجلاس کمیسیون مشترک انجام شده گفت: علیرغم قراردادها و تماس هایی که بین طرفین وجود دارد اما حجم مبادلات مطلوب نیست.

وزیر برنامه ریزی لیبی، کشورش را در حال گذر به اقتصاد بارور و رشد و توسعه معرفی کرد و افزود: شرکتهای خارجی فراوانی در لیبی فعال هستند و با توجه به ظرفتیهای بالای شرکتهای ایرانی، تصور می کنیم زمینه خوبی برای حضور ایرانیان در لیبی وجود دارد.

الجهیمی پیشرفتهای ایران در بخش های مختلف علمی و صنعتی را خوشحال کننده توصیف کرد و از آنجایی که این پیشرفت ها زیر فشار تحریم حاصل شده، آن را حائز اهمیت دانست.