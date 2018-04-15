برخورد سلیقه ای و غیر قانونی هواپیمایی زاگرس با مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از مسافران پرواز شماره 4010 هواپیمایی زاگرس از شیراز به مقصد تهران در تماس با خبرنگار مهر اعلام کردند روز جمعه کارکنان هواپیمایی زاگرس اجازه ندادند چند بطری از عرقیات سنتی شیراز که به میزان مصرف شخصی و بسیار کمتر از سقف بار مجاز همراه مسافر بود، را چه در بخش بار و چه به عنوان بار همراه مسافر با خود به تهران بیاوریم.

بر اساس آنچه این مسافران اعلام کرده اند، اگرچه گیت بازرسی ناجا و سپاه با انتقال چند بطری از عرقیات سنتی (ّبه میزان مصرف شخصی و در حد بار مجاز مسافر) به داخل هواپیما ممانعت به عمل نیاورده است، اما فردی که کارت پروازها را برای سوار شدن مسافران به اتوبوس چک می کرده، از سوار شدن مسافرانی که عرقیات سنتی شیراز در دست داشته اند، ممانعت به عمل آورده است.

گفتنی است بر اساس اعلام سایت شرکت هواپیمایی زاگرس عرقیات سنتی جزء موارد ممنوعه برای ورود به داخل کابین هواپیما نبوده و می توان هم به صورت بار همراه مسافر و هم به صورت بار بسته بندی شده و تحویل کانتر شده، آنها را به فرودگاه مقصد حمل کرد.

همچنین بر اساس ابلاغیه سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه بار ممنوعه مسافر، عرقیات سنتی به هیچ عنوان مشمول ممنوعیت انتقال هوایی و بار همراه مسافر نیستند.

با توجه به اینکه آیین نامه حقوق مسافران در خصوص عدم پذیرش بار مسافران سکوت کرده است، معلوم نیست نحوه جبران خسارات وارده به مسافران به چه صورت انجام می شود.