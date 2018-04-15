ناوگان فرسوده تاکسیرانی بوشهر نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، عبدالخالق برزگرزاده در حاشیه نشست علنی شورا اظهار داشت: تاکسیهای فرسوده نه تنها تاثیر نامطلوبی بر مبلمان شهری داشته و موجب آلودگی هوا میشوند بلکه فعالیت با آنها به علت هزینههای بالای تعمیر و نگهداری و مصرف بیش از حد سوخت برای رانندگان نیز مقرون به صرفه نیست.
وی افزود: پیشنهاد دارم در این ارتباط شهرداری باید ۲۰ میلیارد ریال در یکی از بانکها سپردهگذاری کند تا از این طریق زمینه اعطای تسهیلات نوسازی به مالکان تاکسیهای عمومی فراهم شود.
عضو شورای شهر بوشهر بیان کرد: با سپردهگذاری این میزان اعتبار در بانک بدون شک بانک عامل قادر به اعطای تسهیلات دو برابر این اعتبار خواهد بود که این کمک به نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر بوشهر است.
وی ادامه داد: از افرادی که با خودروهای شخصی اقدام به جابجایی مسافر در شهر میکنند نیز انتظار میرود با گرفتن مجوز به سامان یافتن فعالیتهای حوزه تاکسیهای درون شهری بوشهر کمک کنند.
برزگرزاده تاکید کرد: با جایگزینی تاکسیهای فرسوده، گام بسیار بلندی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ناوگان تاکسیرانی بندر بوشهر به شهروندان برداشته خواهد شد.
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