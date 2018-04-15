وضعیت نامناسب آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سونیا اندیش ظهر امروز یکشنبه، بیست و ششم فروردین جاری در پنجاه و یکمین جلسه علنی این شورا در بررسی لایحه بودجه سال جدید شهرداری در خصوص بودجه تعیین شده برای قطار شهری گفت: شهرداری باید روشن و دقیق مشخص کند تا ما بدانیم آیا آنچه را که در شورای شهر تصویب خواهد شد، تنها مربوط به خط یک خواهد بود یا برای خط دو نیز از همان اعتبار هزینه خواهد شد؟

وی با انتقاد از وضعیت آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر ادامه داد: سال هاست در سطح شهر آسفالت ریزی کرده ایم و می کنیم، اما متوجه نیستیم که این آسفالت ها بیش از یک سال دوام نمی آورند و نیازمند به روز رسانی اطلاعات ما برای استفاده از تکنولوژی های به روزند، اما باز هم می خواهیم همان روش های پیشین را ادامه دهیم.

اندیش در این راستا ابراز داشت: شهرداری، در خصوص مبالغی که برای آسفالت ریزی هزینه می کند، حتماً باید از سیستم ها و تکنولوژی های جدید استفاده کند.

ضرورت ساماندهی روستاهای الحاقی به تبریز

وی با اظهار بر اینکه اعتبارات پیشنهادی برای بندهای مختلف ذکر نشده اند و ضرورت دارد شهرداری در این خصوص رفع ابهام کند، تصریح کرد: ساماندهی میدان بزرگ در بلوک خاقانی اگر قرار باشد به قیمت نابودی میدان ساعت باشد، کاملاً نادرست است و خواستارِ حذف این بند هستم و هر گونه تغییر در ساختار میدان ساعت را تعدّی بر هویت فرهنگی تبریز می دانم. جا دارد سؤال شود مگر چند شهر در دنیا عمارت ساعت و میدان ساعت همچون این عمارت را دارند، به یقین تعداد این ها خیلی محدود است و باید ما حافظ این میراث برجای مانده از هویت مان باشیم.

نائب رئیس این شورا در ادامه همین بحث اظهار داشت: پیشنهاد می کنم ردیف مربوط به ایجاد میدان بزرگ در بلوک خاقانی که میدان ساعت هم جزو آن است حذف شود.

وی هم چنین با تکیه بر بند مرتبط با ساماندهی روستاهای الحاقی گفت: این ساماندهی ها اگر بر مبنای خدمت به دوستان و آشنایان باشد، مخالف با آنم و شهرداری باید در مورد آن دقیقاً شفاف سازی کند و در خصوص احیای قنوات برای تأمین آب خام مصرفی نیز، پیشنهاد می کنم تصفیه خانه های منطقه ای توسط شهرداری احداث شود.