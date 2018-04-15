کشاورزی زارعی در دشت کاشان و آران و بیدگل مقرون به صرفه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتاحی ظهر یکشنبه در جمعی کشاورزان آران و بیدگل برای پیشگیری از مصرف بی رویه آب، اظهار داشت: آران و بیدگل ۲۴۰ چاه مجاز برداشت آب کشاورزی دارد که قرار است تا پایان خردادماه امسال به سیستم کنتورهای حجمی مجهز شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی زارعی با توجه به کمبود شدید آب در دشت کاشان و منطقه آران و بیدگل به هیچ وجه مقرون به صرف نیست، ابراز داشت: کشاورزان شهرستان برای داشتن کشاورزی پایدار و همچنین ارزش افزوده مناسب به سراغ کشت های باغی با ارزش افزوده بالا بروند.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل تاکید کرد: هم اکنون ۲۵ درصد از جمعیت ۱۰۳ هزار نفری آران و بیدگل را کشاورزان و دامداران تشکیل داده اند اما تاکنون با وجود بحران آب در منطقه هیچ گامی برای جایگزینی کشاورزی در آران و بیدگل برداشته نشده است.

وی تصریح کرد: بخش کویرات و بخش مرکزی آران و بیدگل به جز شهر آران و بیدگل که دارای صنعت تک محصولی فرش ماشینی است هیچ گونه صنعت و جایگزینی برای کشاورزی ندارد که با توجه به بحران شدید آب حتی در بخش شرب، این به معضلی اساسی برای مردم تبدیل خواهد شد.

فتاحی با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید بیش از چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در آران و بیدگل به کشاورزی باغی تبدیل شود، گفت: کشت صیفی جات، گندم و کلزا هیچ منفعت اقتصادی برای مردم ندارد.

وی از کاشت پسته و گیاهان دارویی به عنوان اولویت های کشت در آران و بیدگل نام برد که در کنار مقاوم بودن در برابر خشکی و نیاز پایین آب دارای ارزش افزوده مناسبی نیز است.

آران و بیدگل ۱۴ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.