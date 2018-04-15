به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه چشمی در فاصله ۵۹ روز تا شروع رقابتهای جام جهانی درباره آخرین وضعیت تیم ملی پس از انجام دو دیدار دوستانه برابر تیمهای تونس و الجزایر به سایت فدراسیون فوتبال گفت: فکر می کنم با انجام این دو بازی شبیه سازی بسیار خوبی با تیم ملی مراکش انجام گرفت. تونس تیمی است که به جام جهانی صعود کرده و الجزایر هم رقیبی بود که بازیکنان بسیار اسم و رسم داری دارد. هر دوی این تیمها کمک خیلی زیادی به ما کردند. این دو بازی به ما نشان داد که باید برای حضور در چه سطحی از مسابقات آماده شویم.

او ادامه داد: این دو بازی تصور ذهنی خوبی به ما بازیکنان داد که حالا وقتی از رقابتهایی در سطح آسیا آماده حضور در جام جهانی و رقابتهای بین المللی می شویم، چند پله و چند سطح تفاوت وجود دارد. در این دو بازی خیلی چیزها برای ما بازیکنان مشخص شد، از جمله اینکه باید خیلی بیشتر کار کنیم تا بتوانیم به سطحی که حضور در جام جهانی نیاز دارد، برسیم.

مدافع تیم ملی با اشاره به سه حریف ایران در رقابتهای جام جهانی گفت: با وجود رقبایی که داریم اصلا ناامید نیستیم. تمام تلاشمان را می کنیم تا بتوانیم نتیجه شایسته ای برای فوتبال ایران کسب کنیم و بتوانیم این شانس را داشته باشیم تا برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران به مرحله دوم رقابتهای جام جهانی برسیم. رسیدن به این هدف هم مستلزم این است که بیشتر کار کنیم و تمام تمرکزمان در تمرینات روی این موضوع باشد که بتوانیم رویای ملی صعود از مرحله گروهی را تحقق بخشیم. با شرایطی که در تیم ملی وجود دارد، تمرینات ریکاوری که انجام می دهیم و اردوها و بازیهای دوستانه ای که انجام داده و پیش رو داریم امیدوارم که به این هدف بزرگ و ملی برسیم. در مدت باقی مانده هم باید دست به دست هم بدهیم و با اتحاد همگی به دنبال رسیدن به این هدف باشیم.

چشمی با اشاره به امکانات فراهم شده در مجموعه پک اظهار کرد: فکر می کنم اگر این امکانات ۱۰، ۱۵ سال قبل برای فوتبال ایران فراهم می شد، فوتبال ما الان چند پله جلوتر بود. در پک هم امکانات و هم خدماتی که کادر فنی و پزشکی به بازیکنان ارائه می کنند، کاملا حرفه ای است. باید از فدراسیون فوتبال و آقای کی روش تشکر کرد که این اتفاق را برای فوتبال ایران رقم زدند و امیدوارم ما بازیکنان بتوانیم با استفاده از این امکانات و خدمات ارائه شده به بهترین شکل آماده حضور در جام جهانی شویم.

او به رویای بازیکنان فوتبال برای حضور در جام جهانی اشاره کرد و گفت: در این چهار سال هر چه به جام جهانی نزدیکتر شدیم، تلاش من و سایر بازیکنان برای رسیدن به پیراهن تیم ملی بیشتر شد. ما برای حضور در جام جهانی تلاشمان را کرده ایم و هر کدام از ما امیدواریم که این افتخار نصیبمان شود تا بتوانیم در جام جهانی پیراهن تیم ملی را بر تن کنیم.

بازیکن تیم ملی درباره بازیهای دوستانه پیش روی تیم ملی هم اظهار کرد: بازیهایی که انجام داده ایم و دیدارهایی که پیش رو داریم با توجه به در نظر گرفتن محدودیتهای موجود بهترین بازیهایی بوده که کادر فنی برای تیم ملی در نظر گرفته است و قطعا هر کدام از آنها می تواند به تیم ملی کمک کند. ترکیه و یونان بازیهای خیلی خوبی هستند و می توانند چالش خیلی بزرگی برای ما باشند. امیدوارم در بازیهای دوستانه هم نتایج خوبی بگیریم و هم درسهای لازم را کسب کنیم و با اقتدار وارد جام جهانی شویم.

چشمی با اشاره به رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۴ گفت: در آن مسابقات تیم ملی با آرژانتین همگروه بود؛ دیداری که اگر آن اتفاق داوری نمی افتاد شاید ما پیروز از زمین خارج می شدیم اما اکنون اسپانیا و پرتغال به عنوان دو تیم مدعی قهرمانی جام جهانی و مراکش به عنوان قهرمان آفریقا رقبای ما در مرحله گروهی هستند. این نشان دهنده کار بسیار سختی است که داریم. فکر می کنم دشوارترین گروه تیم ملی ایران در تاریخ است. بنابراین باید همه تلاشمان را بیشتر کنیم و ذهنیتمان به این سمت باشد که باید در روسیه نتیجه بگیریم. همه تلاشی که در تیم ملی توسط آقای کی روش، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی انجام می گیرد برای این است که تیم ملی برای اولین بار از مرحله گروهی صعود کند و رسیدن به این هدف مستلزم این است که با آمادگی بالا و در سطح و اندازه سخترین گروه تاریخ فوتبال ایران خودمان را آماده کنیم. امیدوارم در نهایت با اتحاد ملی و دست به دست هم دادن بتوانیم به این هدف بزرگ برسیم.