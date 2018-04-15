به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت دهکده المپیک لرستان و مجموعه ورزشی خرم‌آباد اظهار داشت: این مجموعه از سال ۸۶ جانمایی شده و بعضی از پروژه‌های آن از همان سال آغازشده است.

وی بابیان اینکه سالن ورزشی این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ورزشی سرپوشیده غرب کشور است گفت: این سالن به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد و پخش جزئی از کار محوطه‌سازی آن باقی‌مانده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان همچنین بابیان اینکه بزرگ‌ترین پروژه روز باز این مجموعه نیز، مجموعه ۱۵ هزارنفری فوتبال است که بالای ۸۵ درصدی پیشرفت فیزیکی دارد تصریح کرد: این پروژه‌ها از بهمن‌ماه ۹۳ تا امروز بدون وقفه کار اجرایی آن‌ها در حال انجام است.

عزیز پور بابیان اینکه مجموعه دهکده المپیک دارای ۲۳ پروژه بوده که باید اجرایی شوند گفت: از این تعداد سه مورد به بهره‌برداری رسیده و سه مورد دیگر در دست احداث بوده و بقیه پروژه‌ها نیز در آینده باید عملیاتی شوند.

وی با اشاره به اینکه پروژه آب‌رسانی، جاده دسترسی، بوفه، مسجد و ... آن در آینده باید کلنگ زنی و احداث شوند گفت: بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این مجموعه نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بابیان اینکه از مجموع سه پروژه در دست‌ساخت، دو مورد طی سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید افزود: روند اجرایی دو پروژه مطلوب است اما درمجموع روند اجرایی دهکده المپیک کند بوده که این امر نیز به دلیل کمبود اعتبار در سطح کشور است.