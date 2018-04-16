رضایت بهاری گردشگران در کویر/ثبت خاطراتی خوش برای ۴ میلیون مسافر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: خراسان جنوبی به واسطه داشتن جاذبه هایی وصف ناشدنی هرساله توجه تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب می کند. خوشبختانه علی رغم محرومیت ها و برخی از محدودیت ها، سالانه شاهد افزایش گردشگران و مسافران در جای جای این خطه کویری هستیم.

هر شهرستان این استان پهناور، دارای زیبایی هایی بوده که ویژگی های منحصر به فردی را به استان بخشیده است.از شرق تا غرب و از شمال تا جنوبی ترین نقطه این استان، شگفتی هایی دارد که یکی از عوامل افزایش مسافران است.

وجود حرم امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) در شهرستان طبس جمعیت بی شمار مسافران را متوجه این دیار می سازد تا ضمن بهره بری از فضای معنوی حرم، نظری هم بر کتاب تاریخ در این خطه داشته باشند. عطر خوش بهار نارنج هم در آغازین روزهای سال، آرامشی را برای مسافران به ارمغان دارد. علاوه بر این وجود باغ تاریخی گلشن، موزه ها و دیگر جاذبه ها نیز بستری مناسب برای حضور گردشگران بوده که خاطره ای رویایی را به یادگار ببرند.

و اما امسال نیز همچون سال های گذشته خراسان جنوبی طی ایام نوروزی با جذب حدود چهار میلیون مسافر، قابلیت پذیرش گردشگران را به اثبات رساند از این رو باید در برنامه ریزی های مسئولان به لحاظ تامین امکانات بیشتر و مطلوب تر مورد توجه قرار گیرد.

لبخند رضایت مسافران در بهار کویر

یکی از مسافران که برای دومین بار به خراسان جنوبی سفر کرده است، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: زیبایی های این دیار مرا برای دومین بار به خراسان جنوبی کشاند.

مریم هادیانی با بیان اینکه از جاذبه هایی مانند چشمه مرتضی علی خرو، کال جنی، قلعه تاریخی بیرجند و موزه های این شهرستان بازدید کرده ام، افزود: تماشای این مکان ها انسان را به اوج می برد.

وی با اشاره به ارائه خدمات از سوی شهروندان بیان کرد: برای اسکان در شهرستان طبس اندکی با مشکل مواجه شدم چرا که به دلیل ازدحام جمعیت و نبود فضا، در روستاهای مجاور اسکان یافتیم.

هادیانی بیان کرد: وجود برخی از مشکلات طی این ایام امری طبیعی بوده و نباید به خاطر این موارد از سایر خدمات نیز چشم پوشی کنیم.

ضرورت توجه به ارائه مطلوب خدمات

یکی دیگر از مسافران که از مشهد مقدس به این خطه کویری آمده است هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: خراسان جنوبی دارای زیبایی های زیادی مانند کویرهای بکر و دست نخورده است.

رضا رحمتی خادر با بیان اینکه باید مسئولان بیش از این در معرفی این مناطق تلاش کنند، افزود: همچنین نحوه برخورد با مسافران و ارائه خدمات نیز بسیار امر ضروری در ماندگاری مسافران است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای مردمانی مهمان نواز و خونگرم است، اظهار کرد: همچنین خدمات ارائه شده به مسافران مطلوب و قابل تحسین است.

رحمتی خادر افزود: در برخی از مراسمات اجرا شده مانند جشن نوروزگاه نسبت به سال گذشته اندکی ضعیف تر عمل شده بود اما خود نیز دارای جذابیت خاصی بود.

وی بیان کرد: هر مسافر به عنوان یک سفیر می تواند، توانمندی ها و جاذبه های این استان را به دیگر مناطق منتقل کند که شایان توجه است.

۴ میلیون بازدید از جاذبه های خراسان جنوبی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی تعطیلات نوروزی بیش از سه میلیون و ۸۰۱ بازدید از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان انجام شده است.

مرتضی عربی با بیان اینکه میزان بازدید از جاذبه های گردشگری استان نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی را نشان می دهد، گفت: مجموعه باغ جهانی اکبریه بیرجند، چشمه آبگرم مرتضی علی و باغ گلشن طبس و شهر تاریخی تون، قنات بلده و آبگرم معدنی فردوس بیشترین آمار استقبال مسافران نوروزی را به خود اختصاص داده است.

طی ایام نوروز ۹۷ بالغ بر یک میلیون و ۵۵۴ هزار مسافر در فضاهای اقامتی استان اسکان یافته اند وی با بیان اینکه در راستای ارائه خدمات برای مسافران تلاش زیادی شده است، گفت: خوشبختانه میزان اسکان مسافر نسبت به سال گذشته از افزایش ۱۰ درصدی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه برای تامین امنیت سلامت مسافران بازدید های مختلفی در سطح شهر انجام شده است، گفت: بالغ بر ۳۷۱ مورد بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، ۳۳۹ مورد از رستوران ها و مراکز پذیرایی بین راهی، ۸۹ بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و ۲۲۵ مورد بازدید نظارتی نیز از مراکز اقامتی موقت انجام شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی این مدت ۵۷ تذکر به واحدهای خدماتی متخلف داده شده است، بیان داشت: همچنین در این بازه زمانی هفت مورد اخطار کتبی صادر و یک واحد متخلف نیز تعطیل شده است.

خدمات دهی ۲۴۵دستگاه اتوبوس به مسافران

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای خدمات دهی بهتر به مسافران، طرح سفرهای نوروزی ۹۷ از مورخ ۲۳ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین‌ماه سال اجرایی شد.

مهدی گرجی ادامه داد: طی اجرای این طرح ۲۴۵دستگاه اتوبوس، ۱۱۲ دستگاه مینی‌بوس و ۲۰۴ دستگاه سواری کرایه برای خدمت‌رسانی به مسافران در نظر گرفته‌شده که حدود هزار و ۶۳۵ راننده در این ناوگان فعالیت کردند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت حمل ‌و نقل مسافر از طریق جاده‌های استان در اجرای طرح نوروزی، اظهار کرد: از ابتدای طرح نوروزی متوسط تردد ثبت شده در ۵۲ دستگاه تردد شمار استان ۱۰ درصد افزایش داشته است.

محور بیرجند- مود بیشترین میزان تردد را در ایام نوروز به خود اختصاص داده است وی بیان کرد: همچنین طی این مدت ۱۰ هزار و ۷۲۸ مسافر در قالب ۲۹۶ سفر توسط ۵۶۱ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده های خراسان جنوبی تردد داشته اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی، بیان کرد: نتایج تجزیه و تحلیل آمار فوق الذکر نشان از سرعت های غیر مجاز ثبت شده به میزان ۲۵.۶۹ درصد در وسایل نقلیه دارد.

گرجی، در پایان خاطرنشان کرد: همچنین میانگین سرعت تردد ثبت شده در محورهای استان ۸۵.۴ کیلومتر بر ساعت بوده و محور بیرجند- مود بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده است.

کاهش ۸ درصدی کشته شدگان در نوروز

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی هم در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: پلیس راه استان در راستای تامین رفاه و سلامت حال شهروندان طرح نوروزی را اجرایی کرد.

سرهنگ حسین رضایی با بیان اینکه طی مدت اجرای این طرح ۱۵۳ فقره تصادف در جاده‌های خراسان‌جنوبی رخ داده است، افزود: در این تصادفات ۱۱ کشته و ۲۵۳ مجروح به جای گذاشته است.

وی ادامه داد: تعداد کشته شدگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش و تعداد مجروحین نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه ۴۵ درصد تصادفات فوتی در ساعات ۱۶ تا ۲۰ شب رخ داده است، گفت: ۲۰ درصد متوفیان در ۲۸ اسفندماه سال گذشته و ۲۰ درصد نیز در دهم فروردین ماه سال جاری رخ داده است.

وی ادامه داد: ۴۵ درصد از تصادفات به علت عدم توجه به جلو، ۲۶ درصد تخطی از سرعت مطمئنه، ۱۱ درصد عدم رعایت به جلو و هشت درصد انحراف به چپ بوده است.

نهبندان بیشترین میزان کشته و زخمی را دارد

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی بیان کرد: شهرستان نهبندان با افزایش ۱۰۰ درصدی فوتی‌ها و افزایش ۶۷ درصدی مجروحین بیشترین میزان تصادفات را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ رضایی افزود: همچنین شهرستان طبس با ۱۰۰ درصد کاهش متوفی و کاهش ۴۴ درصدی مجروحین کمترین میزان تصادفات را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه پلیس راه خراسان جنوبی باتوجه به رشد بالای مسافر در هر سال، اقدامات خود را بیشتر می کند، افزود: به طور یقین باید شهروندان به خصوص رانندگان برای کاهش هر چه بیشتر خسارت های جاده ای، نکات ایمنی راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه در اجرای طرح نوروزی ۳۶ هزار و ۲۹۶ برگ جریمه صادر شده است، گفت: رانندگان متخلف طی تعطیلات نوروزی بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

سایه روشن های اسکان دهی مسافران در شهرستان ها

اگر چه رشد آمار گردشگران خراسان جنوبی را مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم تایید می کنند، اما در این بین، سایه روشن های میزبانی و اسکان در برخی از شهرستان ها مانند طبس، مدیریت بهتر برای جذب گردشگر را می طلبد.

معاون سیاسی فرماندار ویژه طبس در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروزه طبس خاص سفرهای نوروزی نیست بلکه در تمام طول سال رونق و پویایی خاصی در شهرستان موج می زند.

سعید برقی با بیان اینکه هر ساله با موج بالای مسافر در ایامی مانند تعطیلات نوروزی مواجه هستیم، گفت: در سال جاری تمام توان و ظرفیت خود را برای استقبال از این عزیزان به کار گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه طی تعطیلات نوروز سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازدید کننده داشته ایم، گفت: این میزان در سال جاری بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.

برقی با بیان اینکه ۷۳ مدرسه با ۵۰۰ کلاس درس برای اسکان مسافران مهیا شده بود، گفت: به دلیل حجم بالای مسافر هیئت های مذهبی و سالن های ورزشی نیز به کمک ستاد خدمات نوروزی آمدند.

وی با بیان اینکه همچنین از ظرفیت روستاهای نزدیک برای اسکان مسافر استفاده شد، گفت: به طور حتم برای سال های آتی نیز برنامه ریزی بهتر و مطلوب تری خواهیم داشت.

بدون شک توسعه و رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری در هر نقطه از کشور در گرو تامین زیرساخت‌ها است. پس چه خوب است که با بهره گیری از توان بخش خصوصی و دولتی ظرفیت های اسکان به بهترین نحو برای مسافران مهیا شود تا به عنوان سفیری در استان زمینه انتقال جاذبه ها و معرفی این دیار فرهنگ و ادب باشند.