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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه فرش بافی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

توسعه فرش بافی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه فرش بافی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه فرش بافی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: باید تلاش شود که حمایت لازم ازبخش قالیبافی روستایی این استان انجام شود.

افزایش بیکاری در جوامع روستایی زمینه ساز افزایش مهاجرت به شهرها است

وی تاکید کرد: افزایش بیکاری در جوامع روستایی زمینه ساز افزایش مهاجرت به شهرها است.

 استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مهاجرت روستائیان به شهرها موجب ایجاد مشکلات حاشیه نشینی در شهرها می شود.

وی بیان کرد: با افزایش اشتغال در روستاها و توسعه خدمات در روستاها باید از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود.

اجرای طرح های اشتغالزا در روستاهای چهارمحال  بختیاری در اولویت است

 استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اجرای طرح های اشتغالزا در روستاهای چهارمحال  بختیاری در اولویت است و باید تلاش کرد اشتغال در روستاهای چهارمحال و بختیاری ایجاد شود.

وی بیان کرد: توانمندی های بسیاری در سطح استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های گردشگری روستاها زمینه ساز ایجاد اشتغال در روستاهای چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4271652

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