به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، بورس هاهم لندن به جستجوی ۶ ماهه خود برای انتصاب مدیر اجرایی ارشد خود خاتمه داد؛ بانکدار بانک آمریکایی گلدمن‌ساکز، دیوید شویمر، جایگزین خاویر رولت خواهد شد که در ماه نوامبر برکنار شده بود.

شویمر که در نیویورک به عنوان رییس ساختار تجارت بازار گلدمن، به بورس‌ها مشاوره می‌داد، پس از ۲۰ سال کار کردن در این بانک وال‌استریت، در ماه آگوست به بورس لندن ملحق خواهد شد.

دستمزد شویمر سالانه ۷۷۵۰۰۰ پوند به علاوه پاداش ۱.۷ میلیون پوندی خواهد بود و از آنجایی که پاداش ۲۰۱۸ خود را از بانک آمریکایی دریافت نخواهد کرد، مبلغ ۱.۰۵ میلیون پوند هم به عنوان جبران ضرر به او پرداخت می‌شود.

اولین وظیفه این آمریکایی ۴۹ ساله این خواهد بود که وضعیت بورس لندن را پس از یک دوره از نوسانات، که برای قدیمی‌ترین و معتبرترین موسسه مالی لندن، غیرعادی است، به حالت پایدار در بی‌آورد.

پس از این که برکناری رولت در ماه اکتبر اعلام شد، مدیریت صندوق مالی تی‌سی‌آی، یکی از بزرگترین سهام‌داران بورس لندن، درخواست کرد دوباره او را در سمت خود منصوب کنند و هیات‌مدیره را متهم کرد که برخلاف منافع سرمایه‌گذاران او را مجبور به خروج از بورس لندن کرده‌اند. این بحث‌ها در ماه نوامبر که رولت موافقت کرد فورا شرکت را ترک کند و بورس لندن اعلام کرد رییس آن، دونالد برایدون، پس از ۲۰۱۹ برای انتخاب مجدد، شرکت نخواهد کرد، داغ‌تر شد.

انتصاب شویمر ۲ هفته مانده به جلسه عمومی سالیانه ۲۴ آوریل، مشکل بورس لندن برای یافتن یک مدیر اجرایی جدید را حل‌وفصل می‌کند. انتظار می‌رود با آماده بودن یک مدیر اجرایی ارشد جدید، برایدون در اجلاس سالیانه کار راحت‌تری داشته باشد.