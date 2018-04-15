طرح هادی در ۳۶۲ روستای استان زنجان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صنعتی منفرد بعد از ظهر یکشنبه در بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون ۵۱ درصد از واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان مقاوم سازی شده است، افزود: تاکنون بیش از ۶۲ هزار واحد مسکونی روستایی در استان زنجان مقاوم سزای شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۷۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، طبق سرشماری سال ۹۵، طرح هادی برای ۶۹۶روستا تهیه شده و در ۳۶۲ روستا اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه بنیاد مسکن یک نهاد درآمد- هزینه است، گفت: در یک سال گذشته برای تأمین هزینه‌ها و انجام کارهای بنیادی انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها و کارخانه‌ها از جمله کارخانه قیر بوده است.

صنعتی ادامه داد: تهیه طرح بافت‌های با ارزش روستایی به تعداد ۴ بافت با ارزش، شروع به ساخت ۱۳۳ واحد مسکونی در قالب تأمین مسکن محرومین در سطح، احداث و بهره برداری ۸۹۲ واحد مسکونی در سطح استان برای اقشار کم درآمد از ابتدا تا پایان سال ۹۶ از مهم‌ترین اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال گذشته تاکنون است.

وی از صدور سند مالکیت برای بیش از ۶۲ هزار واحد مسکونی روستایی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۶۷ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان سند مالکیت دارند و طبق برنامه ششم توسعه صدور سند مالکیت برای بقیه واحدها نیز در دستور کار است.