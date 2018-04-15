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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

درباره تجاوز به سوریه؛

ترامپ تمسخر خود در جمله «مأموریت انجام شد» را به بادانتقاد گرفت

ترامپ تمسخر خود در جمله «مأموریت انجام شد» را به بادانتقاد گرفت

رئیس جمهوری آمریکا از اینکه جمله روز گذشته‌اش پس از اتمام تجاوز به سوریه با عنوان «مأموریت انجام شد» مورد تمسخر گسترده رسانه ها قرار گرفت، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری باردیگر از تجاوز آشکار تروئیکای واشنگتن، لندن و پاریس به سوریه حمایت کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام آورده است: حمله به سوریه به صورت بسیار کاملی به انجام رسید. این حمله آنقدر دقیق بود که تنها راهی که رسانه های جعلی می توانند آن را کوچک بشمارند این است که از اصطلاح «مأموریت انجام شد» استفاده کنند.

ترامپ ادامه داد: می دانستم که آن ها از این عبارت استفاده می کنند؛ اما این اصطلاح آنقدر فوق العاده است که باید آن را دوباره بیان کرد. بیشتر از این عبارت استفاده کنید.

این درحالیست که روز گذشته و پس از اتمام حمله موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه به اهدافی در سوریه وی در پیامی توئیتری اعلام کرده بود: مأموریت به انجام رسید.

رسانه های خبری بسیاری در داخل و خارج از این کشور با اشاره به شکست تجاوز مذکور، جمله وی را مورد تمسخر قرار داده بودند و لذا پیام کنونی وی پاسخی به استهزاء گسترده رسانه ها به جمله روز گذشته اش به شمار می آید.

کد مطلب 4271683

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    نظرات

    • ناصر امرایی IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
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      پاسخ
      عجب دیوانه ایی. آخه احمق زنجیری همه را مثل خود نپندار. تو با میلیاردها دلار پول عربستان به سوریه حمله ی جعلی کردی و صد موشک زدی جاهایی که خالی بودند البته نصف بیشترشون توی آسمان پودر شدند.

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