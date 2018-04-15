ترامپ تمسخر خود در جمله «مأموریت انجام شد» را به بادانتقاد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری باردیگر از تجاوز آشکار تروئیکای واشنگتن، لندن و پاریس به سوریه حمایت کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام آورده است: حمله به سوریه به صورت بسیار کاملی به انجام رسید. این حمله آنقدر دقیق بود که تنها راهی که رسانه های جعلی می توانند آن را کوچک بشمارند این است که از اصطلاح «مأموریت انجام شد» استفاده کنند.

ترامپ ادامه داد: می دانستم که آن ها از این عبارت استفاده می کنند؛ اما این اصطلاح آنقدر فوق العاده است که باید آن را دوباره بیان کرد. بیشتر از این عبارت استفاده کنید.

این درحالیست که روز گذشته و پس از اتمام حمله موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه به اهدافی در سوریه وی در پیامی توئیتری اعلام کرده بود: مأموریت به انجام رسید.

رسانه های خبری بسیاری در داخل و خارج از این کشور با اشاره به شکست تجاوز مذکور، جمله وی را مورد تمسخر قرار داده بودند و لذا پیام کنونی وی پاسخی به استهزاء گسترده رسانه ها به جمله روز گذشته اش به شمار می آید.