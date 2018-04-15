۲۴۰۰ طرح اشتغال توسط مددجویان استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی توسعه اشتغال اظهار داشت: در راستای خودکفایی خانوادههای مددجوی کمیته امداد اقدامات خوبی صورت گرفته و طرحهای مهمی در دست اجرا داریم.
وی از اشتغال به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای استقلال و خودکفای خانوارهای مددجوی کمیته امداد نام برد و اضافه کرد: سال گذشته در حوزه اشتغال شاهد تحقق ۸۹ درصدی برنامهها بودیم.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به حمایت از دو هزار و ۴۷۷ طرح اشتغال در سال گذشته، بیان کرد: این طرحها با اعتبار بیش از ۴۹۱ میلیارد ریال در زمینههای کشاورزی، دام پروری، شیلات، صنایع دستی و خدمات ایجاد شده است.
وی آموزش مددجویان را یکی از مهمترین برنامهها دانست و افزود: توانمندسازی مهارتی و شغلی مددجویان به صورت جدی دنبال میشود و در این راستا دورههای مختلف آموزشی تدوین شده است.
لطفی با اشاره به استقلال و خودکفایی سه هزار و ۳۱۷ خانوار تحت حمایت در سالهای گذشته، تصریح کرد: این خانوارها با حمایت صورت گرفته استقلال یافتند و از چرخه حمایت خارج شدند.
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