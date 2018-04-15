به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ صفی اله بیرانوند با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی دال بر تیراندازی در لرستان، اظهار داشت: فیلم منتشر شده مربوط به سال گذشته در مراسم شادی در یک عروسی محلی بوده که عده ای افراد قانون شکن اقدام به تیراندازی می کنند.

وی گفت: بلافاصله افراد توسط عوامل انتظامی شناسایی و به جرم اخلال در نظم و امنیت عمومی با استفاده از تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال عمومی و حمل سلاح غیر مجاز با همکاری و هماهنگی دستگاه محترم قضایی حکم جلب متهمان صادر و در نهایت ۴ نفر دستگیر شدند که ضمن تشکیل پرونده قضایی، افراد دستگیر شده به همراه سلاح های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد افزود: پلیس و دستگاه قضایی با هرگونه قانون شکنی به شدت و قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه عرض اندام به افراد فرصت طلب و مخل نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.

سرهنگ بیرانوند یادآور شد: منتشرکنندگان فلیم تیراندازی در خرم آباد نیز توسط پلیس فتا لرستان، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.