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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۴۷

توسط پلیس فتا لرستان؛

منتشرکنندگان فیلم تیراندازی در خرم‌آباد تحت پیگرد قرار گرفتند

منتشرکنندگان فیلم تیراندازی در خرم‌آباد تحت پیگرد قرار گرفتند

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت: منتشرکنندگان فیلم تیراندازی در خرم‌آباد توسط پلیس فتا، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ صفی اله بیرانوند با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی دال بر تیراندازی در لرستان، اظهار داشت: فیلم منتشر شده مربوط به سال گذشته در مراسم شادی در یک عروسی محلی بوده که عده ای افراد قانون شکن اقدام به تیراندازی می کنند.

وی گفت: بلافاصله افراد توسط عوامل انتظامی شناسایی و به جرم اخلال در نظم و امنیت عمومی با استفاده از تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال عمومی و حمل سلاح غیر مجاز با همکاری و هماهنگی دستگاه محترم قضایی حکم جلب متهمان صادر و در نهایت ۴ نفر دستگیر شدند که ضمن تشکیل پرونده قضایی، افراد دستگیر شده به همراه سلاح های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد افزود: پلیس و دستگاه قضایی با هرگونه قانون شکنی به شدت و قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه عرض اندام به افراد فرصت طلب و مخل نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.

سرهنگ بیرانوند یادآور شد: منتشرکنندگان فلیم تیراندازی در خرم آباد نیز توسط پلیس فتا لرستان، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

کد مطلب 4271689

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