نرخ بالای سود بانکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر یکشنبه در نشست رفع موانع تولید با اشاره به اینکه نرخ بالای سود بانکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت در این استان است، اظهار داشت: تولید کنندگان در استان چهارمحال و بختیاری با مشکلاتی از جمله نرخ بالای سود بانکی و بدهی های بانکی مواجه هستند.

وی بیان کرد: دیرکرد اقساط تسهیلات و مشکلات بیمه ای از دیگر مشکلات تولید کنندگان بخش صنعت در این استان به شمار می رود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حل مشکلات بخش صنعت زمینه ساز ایجاد اشتغال در سطح استان است، بیان کرد: بخش قابل توجهی از اشتغال استان در بخش صنعت، معدن و تجارت است.

وی ادامه داد: طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم بخش قابل توجهی از واحد های صنعتی تعطیل این استان فعال شده اند و در چرخه تولید قرار گرفته اند.