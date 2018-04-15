حمله استعمارگران غربی به سوریه با شکست ادوات تروریستی مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان محمود سفیر سوریه در ایران تاکید کرد: تجاوز آشکار سه جانبه آمریکا، انگلستان و فرانسه علیه سوریه با شکست ابزارهای تروریستی تکفیری کشورهای استعمارگر غربی در غوطه شرقی وسایر مناطق و ناکام ماندن این طرح تروریستی در تحقق اهداف خود در سرزمین سوریه مرتبط می باشد.

وی اعلام کرد: این تجاوز مجرمانه نشان دهنده اقدامات استعمارگرایانه غربی ها در استفاده از خشونت و زور ، تخریب وقلدری و شیوه های گمراه کننده و وارونه نشان دادن واقعیتها و نقض موازین و اصول قانونی ، اخلاقی و انسانی می باشد.

سفیر سوریه در تهران افزود: دستاوردهای جنگ علیه تروریسم و حامیان آن تا نابود ساختن واز بین بردن تروریستها در تمامی سرزمین سوریه با همکاری هم پیمانان خود با قدرت ادامه خواهد داشت.