مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیگیری برای رفع مشکلات ورزش بانوان استان مرکزی مدنظر قرار دارد و در همین راستا، نخستین نشست هیات هندبال بانوان استان مرکزی در سال جاری با هدف بررسی عملکرد سال گذشته، تدوین برنامه های سال پیش رو و آسیب شناسی برخی از موانع و مشکلات سال گذشته برگزار شد.

وی افزود: در این نشست تخصصی مباحث مهمی از جمله لزوم جذب حامیان مالی و حضور در رقابت های لیگ دسته یک کشور، حضور نمایندگان هندبال استان مرکزی در رده های مختلف سنی در مسابقات، میزبانی مسابقات هندبال بانوان منطقه پنج کشور، برگزاری کلاس های مربیگری و داوری و برنامه ریزی برای کسب موفقیت در رویدادهای فوق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی همچنین گفت: دور برگشت مسابقات لیگ تنیس روی میز بانوان استان مرکزی با شرکت شش تیم در سالن اختصاصی تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری شد.

علی بخشی خاطر نشان کرد: در این رقابت ها در نهایت، تیم تنیس روی میز ستارگان با ترکیب رویا فرید زاده، تارا نقدی بیگ، لیلا قاضی نظامی، سمیرا آقایی، مهشاد طلایی و آرمیتا مرادی مقام نخست را کسب کردند و تیم های آلومینیوم و پیوند به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

به گفته مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، لاله پوریامنش به عنوان سرداور، حوریه سادات آل طه، مریم شمسی، زهرا ساروقی و زهره عبدلی داوری این مسابقات را برعهده داشتند.