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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

در تماس تلفنی با روحانی؛

پوتین: ادامه حمله غربی ها به سوریه باعث بی نظمی بین المللی می‌شود

پوتین: ادامه حمله غربی ها به سوریه باعث بی نظمی بین المللی می‌شود

سرویس خبری کرملین، از گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و روسیه و صحبت درمورد اوضاع سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، در مورد حمله موشکی اخیر آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه، بحث و تبادل نظر کرد.

پوتین در این تماس تلفنی گفت: حملات بیشتر غربی ها به سوریه نقض کننده قوانین بین المللی است و باعث بی نظمی در منطقه و هرج ومرج در روابط بین الملل خواهد شد.

در این تماس تلفنی، روحانی و پوتین تاکید کردند که حملات هوایی غیرقانونی تحت کنترل آمریکا به سوریه به طور جدی چشم انداز حل و فصل سیاسی اوضاع سوریه را خدشه دار می کند.

در این گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور همچنین درمورد اوضاع خاورمیانه از جمله موضوع یمن، صحبت کردند.

پوتین و روحانی همچنین درمورد توسعه بیشتر همکاری روسیه و ایران و گسترش روابط دوجانبه سودآور در عرصه تجارت و اقتصادی، ابراز امیدواری کردند.

کد مطلب 4271726

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