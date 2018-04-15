به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، در مورد حمله موشکی اخیر آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه، بحث و تبادل نظر کرد.

پوتین در این تماس تلفنی گفت: حملات بیشتر غربی ها به سوریه نقض کننده قوانین بین المللی است و باعث بی نظمی در منطقه و هرج ومرج در روابط بین الملل خواهد شد.

در این تماس تلفنی، روحانی و پوتین تاکید کردند که حملات هوایی غیرقانونی تحت کنترل آمریکا به سوریه به طور جدی چشم انداز حل و فصل سیاسی اوضاع سوریه را خدشه دار می کند.

در این گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور همچنین درمورد اوضاع خاورمیانه از جمله موضوع یمن، صحبت کردند.

پوتین و روحانی همچنین درمورد توسعه بیشتر همکاری روسیه و ایران و گسترش روابط دوجانبه سودآور در عرصه تجارت و اقتصادی، ابراز امیدواری کردند.