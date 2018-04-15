اعلام زمان برگزاری امتحانات داخلی دوره های تحصیلی سال ۹۶-۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با در نظر گرفتن شرایط زمانی، تقویمی و موارد مورد نظر از جمله مسابقات جام جهانی فوتبال این زمان بندی اعلام شده است و در حوزه امتحانات نهایی نیز زمان از مرکز ابلاغ می شود.

زارع پور تصریح کرد: در دوره ابتدایی در مناطق گرمسیری استان، امتحانات از ۲۲ اردیبهشت آغاز و تا ۳۱ اردیبشهت ماه ادامه دارد.

وی افزود: همچنین در دوره ابتدایی امتحانات از ۲۵ اردیبهشت آغاز و تا پنجم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از همزمانی زمان برگزاری امتحانات داخلی دوره متوسطه اول و دوم در مناطق گرمسیری و سردسیری خبر داد و اظهار کرد: در دوره متوسط اول در مناطق گرمسیری و سردسیری، امتحانات از ۲۲ اردیبهشت آغاز و تا ۱۳ خرداد ماه ادامه دارد.

زارع پور افزود: همچنین در دوره متوسطه دوم نیز در مناطق سردسیری و گرمسیری امتحانات از ۲۲ اردیبشهت آغاز و تا ۱۳ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.