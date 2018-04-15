احتمال آب گرفتگی معابر استان مرکزی/ کاهش محسوس دمای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هواشناسی استان مرکزی، رضا مرادی کارشناسی هواشناسی اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی حاکی از تقویت مجدد شرایط ناپایدار هوا از امروز تا سه شنبه ۲۸ فرودین ماه جاری است.

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی بیان کرد: در این مدت نقاط مختلف استان مرکزی شاهد بارش باران همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و افت نسبی دما خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود دمای هوا در برخی نقاط این استان به زیر صفر برسد و احتمال بارش برف نیز در ارتفاعات وجود دارد.

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی بیان کرد: کمیجان با کمینه دمای ۴.۲ درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و ساوه با بیشینه دمای ۲۰.۴درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین شهر این استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.