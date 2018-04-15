استعلام مجوزهای کسب وکار از مشکلات اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرشجاعیان بعد از ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از سامانه دادور در آذربایجان غربی اظهارداشت: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار تلاش دارد نظام مجوز دهی کشور را به صورت الکترونیکی یکپارچه و فرایند آن را تسهیل کند.

وی در خصوص نحوه کار سامانه افزود: متقاضیان درخواست خود را در سامانه سام که هسته اصلی مرکز ملی پایش است ثبت می کنند و این درخواست ها به دستگاه های مربوطه ارسال می شود.

میرشجاعیان اضافه کرد: در کنار این سامانه اصلی، زیرسامانه ی دادور نیز برای افرادی که نتوانسته اند مجوز بگیرند طراحی شده است تا شکایات خود را از دستگاه مورد نظر ثبت کنند و این شکایات به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و استانداران و مرکز ملی پایش ارسال می شود و دستگاه ها موظف اند تا یک هفته به این شکایات رسیدگی و پاسخ دهند.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: زیر سامانه دیگر در کنار سامانه دادور زیر سامانه یاور است که میز خدمت و مرکز فوریت های محیط کسب و کار است و متقاضیان می توانند بدون مراجعه به دستگاهها سؤالات و ابهامات خود را در سامانه قرار دهند و در مدت پنج روز پاسخ بگیرند.

میرشجاعیان ایجاد ساختار یکپارچه، هوشمند و قابل نظارت، بهینه سازی فرآیندهای صدور مجوزها، شناسایی گلوگاه های صدور مجوز ها، تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات مجوزها را از مزایای راه اندازی این سامانه ها برشمرد.

مرکز ملی پایش محیط کسب و کار اقدام به راه اندازی چهار سامانه دررونمایی از سامانه دادور در آذربایجان غربی حوزه کسب و کار کرده است که شامل سامانه مجوز کسب و کار(سام)، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات (دادور)، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها (نما) و مرکز فوریت های محیط کسب و کار (یاور) است.

سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی ازاجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در اذربایجان غربی رونمایی شد.