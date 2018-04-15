سامانه دادور در آذربایجان غربی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر،علی فیروزی دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در آیین رونمایی این سامانه با بیان اینکه سامانه دادور امروز به عنوان پانزدهمین استان کشور در آذربایجان غربی رونمایی شد افزود: برای داشتن یک کشور موفق در زمینه نظام مالیات دهی و رونق کسب و کار باید بین دستگاه های اجرایی و وحدت رویه صدور مجوز کسب وکار برقرارباشد.

وی در خصوص اهداف و وظایف مرکز پایش محیط کسب و کار و سامانه دادور تصریح کرد: تسهیل و تسریع و شفاف سازی در انجام فرآیند منتهی به اخذ مجوزهای کسب و کار، ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه و تحقق اهداف دولت در کارآفرینی، افزایش سرمایه در گردش و خروج از رکود اقتصادی از اهداف راه اندازی این سامانه و مرکز است.

دبیر اجرای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در خصوص مزایای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار اظهار داشت: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به استناد مصوبه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور تسهیل صدور مجوزها، ایجاد ساختار سیستماتیک، قابل پایش، نظارت و رصد به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و راهکاری علمی و تجربه شده بیشتر مشکل بروکراسی اداری کشور را حل می کند.

وی ادامه داد: سامانه های اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز تماس فوریتهای محیط کسب و کار ومشاوره کسب مجوز برای کسانی که میخواهند مجوز کسب کار بگیرند (یاور)، پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور (نما) با هدف هماهنگی بین دستگاه های اجرایی صدور مجوز کسب و کار و کاهش بروکراسی اداری ایجاد شده اند.

در ادامه حسینی معاون امور اقتصادی و دارایی استاندار آذربایجان غربی علت بیشترچالش های تولیدی را موضوع معوقات بانکی که نتیجه تاخیر در زمان تصمیم گیری دستگاه های مربوطه است عنوان کرد و افزود:باید ارزش زمان را دانست و با بهره گیری از سامانه های مرکز ملی پایش با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باعث توسعه و اقتصادی و معیشتی مردم استان شویم.

وی ادامه داد: برای اینکه آذربایجان غربی در حوزه کسب و کار به استان سرآمد تبدیل شود باید افراد مطلع و ماهر را در حوزه کسب و کار داشته باشیم.