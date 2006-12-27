به گزارش خبرنگار مهر، آصفی مدتی پیش از این نیز، سخنگویی وزارت امور خارجه را به "سید محمد علی حسینی" مدیر کل سابق نظارت و ارزشیابی این وزارتخانه واگذار کرد.

آصفی، امروز در آخرین روز حضور خود در مجلس به عنوان معاون پارلمانی وزیر خارجه و به نمایندگی از دولت در خصوص طرح دوفوریتی الزام دولت به تعلیق بازرسی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای سخن گفت و در پایان سخنان خود از نمایندگان ملت وهمچنین از خبرنگاران پارلمانی خداحافظی کرد.

حمیدرضا آصفی که به عنوان سفیر جدید کشورمان در امارات متحده عربی انتخاب شده و قرار است هفته آینده عازم محل ماموریت خود شود، امروز آخرین روز کاری خود را در مجلس شورای اسلامی گذراند.

آن روز که آصفی در جایگاه سخنگویی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار گرفت و 8 سال این مسئولیت را عهده دار بود و حتی به صورت همزمان در مقام دستیار ویژه و معاون کنسولی و پارلمانی وزیر ظاهر شد، از جوان ترین مدیران کشورمان بود و امروز پس از سال ها تلاش و با کوله باری از تجربه، در حالی که دوران میانسالی را می گذراند، راهی آن سوی مرزهاست.

خبرگزاری مهر برای این خدمتگزار صدیق نظام اسلامی که بی تردید در ارتباط با رسانه ها و تبیین مواضع نظام اسلامی بر اساس مصالح ملی هرگز کم فروشی نکرد، آرزوی استمرار توفیق و تائید الهی در مسئولیت جدید می نماید.