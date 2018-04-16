۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

رئیس هیات ورزش روستایی و بومی استان مرکزی:

۷۰ خانه ورزش روستایی طی یک ماه آینده در استان مرکزی افتتاح می شود

اراک- رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی از افتتاح ۷۰ خانه ورزش روستایی در سطح استان مرکزی طی اردیبهشت ماه سال جاری، با هدف گسترش و اشاعه ورزش در روستاها خبر داد.

علی عشوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ایام دهه فجر سال گذشته ۴۰ خانه ورزش در روستاهای استان مرکزی به بهره برداری رسید و هم اکنون مورد استفاده جوانان این روستاها قرار دارد.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی افزود: طی اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۷۰ خانه ورزش روستایی در سطح استان مرکزی به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: با اضافه شدن این تعداد، آمار خانه های ورزش روستایی استان مرکزی به ۱۱۰مورد افزایش می یابد و در راستای تداوم این اقدام، افزایش خانه های ورزش روستایی را در استان مدنظر داریم.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی خاطر نشان کرد: اماکن بلااستفاده در روستاها پس از شناسایی توسط دهیاران و تکمیل آنها از نظر ساختمان و زیرساخت های لازم، برای تکمیل تجهیزات ورزشی در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان قرار داده می شود.

عشوری تصریح کرد: هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی نیز تجهیزات ورزشی این اماکن را شامل میز پینگ پنگ، فوتبال دستی، میز شطرنج و... آماده و شرایط را برای استفاده علاقمندان مهیا می کند.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ بازی بومی و محلی در استان مرکزی شناسایی شده، که از این رقم آئین بیل گردانی نیمور محلات، به ثبت ملی رسیده و به دنبال ثبت  ملی ۹ بازی بومی محلی دیگر استان هستیم.

وی عنوان کرد: برای ثبت ملی بازی های بومی محلی استان اقداماتی از جمله مستند سازی و... با حمایت و همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی صورت گرفته و پیگیر هستیم تا هر چه زودتر به نتیجه مطلوب برسد.

