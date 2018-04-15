کشت محصولات کشاورزی پر سود و تحت خرید تضمینی دولت در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با اشاره به شعار سال ۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، عنوان کرد: به منظور حمایت از کالای ایرانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ماموریت دارد لیست کالاهای خارجی که مشابه آنها در کشور نیز تولید می شود را تهیه و اقدامات لازم به منظور استفاده از مشابه داخلی این کالاها در استان را انجام دهد.

وی خواستار تغییر شیوه های کشت محصولات کشاورزی شد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان باید از کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات آب بر می کنند بخواهد که نوع کشت خود را تغییر دهند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: با توجه به کمبود آب در استان کشاورزان از کشت محصولات پرمصرف آب خودداری کنند و در سال زراعی محصولات پر سود و تحت خرید تضمینی دولت، مانند گندم و کلزا کشت کنند.

همتی به ظرفیت کالاهای ملوانی (ته لنجی) اشاره و تاکید کرد: به منظور مدیریت بازار و تحقق شعار سال "حمایت از کالای ایرانی" باید تجارت این گونه کالاها را به سمت کالاهای مورد نیاز استان برد تا از ورود کالاهای خارجی که دارای مشابه ایرانی هستند خودداری شود و ملوانان استان فقط کالاهایی وارد کنند که در کشور تولید نمی‌ شود.

وی با اشاره به موضوع اشتغال معلولان استان، بیان داشت: اداره کل بهزیستی باید اقدامات لازم به منظور توانمندسازی معلولان استان با برگزاری دوره های آموزشی با همکاری اداره کل فنی و حرفه‌ ای را انجام دهد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: سازمان بهزیستی استان موظف است برای شناسایی و ایجاد اشتغال افراد معلول تحت حمایت این سازمان سامانه‌ ای راه اندازی کند و تا پایان سال جاری برای هزار معلول هرمزگانی شغل ایجاد شود.

همتی خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تمامی واحدهای تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را شناسایی و موانع تولید این واحدها را برطرف کند.