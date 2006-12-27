امروز همه چیز مشخص می شود / فوتبال ما متقلب نیست

محمود یاوری درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از انتخاب سرمربی که قرار است امروز انجام شود، نحوه همکاری ام با تیم امید هم مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: انتخاب کادرمربیگری تیم ملی امید برعهده فدراسیون فوتبال است، البته چون این تیم المپیک است و تمام هزینه های آن ازسوی کمیته ملی المپیک تامین می شود با مشورت این دو نهاد نام گزینه مد نظراعلام خواهد شد. این یک انتخاب حیاتی است و اگر با تاخیر مواجه می شد تیم امید متضرر می شود.

مدیرفنی اسبق تیم ملی امید درمورد احتمال استخدام مربی خارجی تصریح کرد: فرصتی برای استخدام مربی خارجی وجود ندارد زیرا این فرد برای آشنا شدن با فرهنگ و شرایط بازیکنان ایران نیاز به یکسال زمان دارد. ضمن اینکه باید سطح دانش و تجربه این مربی بالاتر از سیموئز بوده تا بار دیگر تیم امید با مشکل مواجه نشود. با توجه به این شرایط استخدام مربی خارجی به صلاح نیست.

وی همچنین در مورد ادامه همکاری با سیموئز تاکید کرد: سیموئز بهترین گزینه خارجی برای تیم ملی امید بود اما شرایط در ایران و برزیل به گونه ای نبود که او بتواند همکاری اش با تیم ملی امید را ادامه دهد.

یاوری با اشاره به این مساله که چند مربی ایرانی در لیست انتخابی فدراسیون فوتبال قراردارد، ادامه داد: مهمترین مساله پس از انتخاب سرمربی انجام همکاری لازم و حمایت از برنامه های گزینه انتخاب شده است تا راه را برای موفقیت تیم ملی هموارتر شود. البته من خوشحال می شوم که یک مربی ایرانی هدایت تیم امید را برعهده بگیرد.

وی همچنین اظهار داشت: از بیست و یکم ماه جاری تورنمنت مهمی در قطر برگزار می شود که می تواند برنامه بسیار عالی برای آماده سازی اولیه تیم امید باشد. امیدوارم با انتخاب مربی تیم امید بتوانیم با حضور در این تورنمنت گام مهمی در جهت آماده سازی این تیم برداریم.

مدیر فنی اسبق تیم ملی امید در ادامه صحبتهایش تاکید کرد: فوتبال ایران متقلب نیست و برخلاف بعضی از کشورها سعی می کند از نفرات واجد شرایط در هر رده استفاده کند. در زمانی که مسئولیت مدیر فنی تیم امید را برعهده داشتم به غیر از سه بازیکن بزرگسال که اجازه داشتیم در مسابقات از آنها استفاده کنیم، مشکل صغر سن در تیم آن زمان وجود نداشت.

یاوری در پایان گفت: تیم امید بازیکنان با استعدادی دارد که اگر از آنها در جایگاه خود استفاده شود می توانند برای فوتبال ایران افتخار افرینی کنند. ما پتانسیل بسیار خوبی در تیمهای پایه داریم که امیدوارم با مشخص شدن سرمربی تیم ملی به درستی از آنها استفاده شده تا این بازیکنان تیم امید را در رسیدن به موفقیت یاری کنند.