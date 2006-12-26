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۵ دی ۱۳۸۵، ۲۱:۱۳

معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیر اقتصاد عراق تاکید کرد:

گسترش روابط ایران و عراق / آزادی سریع ایرانیان در بند نیروهای آمریکایی

گسترش روابط ایران و عراق / آزادی سریع ایرانیان در بند نیروهای آمریکایی

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روابط دوستانه، تاریخی و برادرانه دو ملت ایران و عراق، آمادگی جمهوری اسلامی را برای کمک به بازسازی و پیشرفت آن کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور در دیدار با بیان جبر وزیر اقتصاد و دارایی عراق ضمن انتقاد به اقدام خلاف مقررات بین المللی آمریکا در بازداشت دو ایرانی میهمان رئیس جمهوری عراق، بر لزوم آزادی هرچه سریع تر آنها با همکاری دولت عراق تاکید کرد.

وی حضور اشغالگران در عراق را موجب بی ثباتی و نا امنی کشور و با هدف ایجاد تفرقه دانست و تاکید کرد: همکاری متقابل و روابط مستحکم کشورهای مسلمان منطقه به ویژه دو کشور دوست و مسلمان ایران و عراق می تواند توطئه های شوم دشمنان دو ملت را نقش بر آب کند.

این گزارش می افزاید؛‌ در این دیدار همچنین وزیر اقتصاد و دارایی عراق با اشاره به روابط رو به گسترش دو ملت ایران و عراق، از حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و توسعه روابط همه جانبه قدردانی کرد.

بیان جبر نیز ضمن ابراز تاسف از بازداشت دو ایرانی در عراق توسط آمریکا، بر پیگیری و تلاش همه جانبه دولت کشورش برای آزادی این افراد تاکید کرد.

کد مطلب 427193

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