صادرات هدفگذاری شده در مازندران ۳ میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور صبح دوشنبه در کارگروه صادرات استان، ارتقای صادرات غیر نفتی استان و تحقق آن به ۳ میلیارد دلار در پایان برنامه ششم را از برنامه ها اعلام و تصریح کرد: تحقق این هدف با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل نهفته در مازندران دور از ذهن نبوده و با ایجاد یک عزم همگانی در بخش خصوصی و بخش دولتی قابل تحقق و عملیاتی شدن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: با پیگیریهای استاندار مازندران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی تعداد ۱۳ واحد تولیدی – صادراتی استان مازندران توانستند در سال ۱۳۹۶ مبلغ یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان کمک سود تسهیلات بانکی دریافت کنند.

خیریانپور افزود: با احتساب یک میلیارد تومان کمک سود تسهیلات بانکی پرداختی به یک شرکت مازندران که در لیست صادرکنندگان ملی قرار گرفته تعداد واحدهای تولیدی – صادراتی بهره مند شده مازندران از یارانه به تعداد ۱۴ واحد تولیدی و به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران یکی از برنامه های مهم استاندار مازندران را ارتقای صادرات غیر نفتی استان را به تحقق ۳ میلیارد دلار در پایان برنامه ششم اعلام و تصریح کرد: تحقق این هدف با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل نهفته در مازندران دور از ذهن نبوده و با ایجاد یک عزم همگانی در بخش خصوصی و بخش دولتی قابل تحقق و عملیاتی شدن است.