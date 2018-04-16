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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۰۲

معاون استاندار مازندران:

صادرات هدفگذاری شده در مازندران ۳ میلیارد دلار است

صادرات هدفگذاری شده در مازندران ۳ میلیارد دلار است

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران، میزان صادرات هدفگذاری شده برای استان در برنامه ششم توسعه را سه میلیون دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور صبح دوشنبه در کارگروه صادرات استان، ارتقای صادرات غیر نفتی استان و تحقق آن به ۳ میلیارد دلار در پایان برنامه ششم را از برنامه ها اعلام و تصریح کرد: تحقق این هدف با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل نهفته در مازندران دور از ذهن نبوده و با ایجاد یک عزم همگانی در بخش خصوصی و بخش دولتی قابل تحقق و عملیاتی شدن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: با پیگیریهای استاندار مازندران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی تعداد ۱۳ واحد تولیدی – صادراتی استان مازندران توانستند در سال ۱۳۹۶ مبلغ یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان کمک سود تسهیلات بانکی دریافت کنند.

خیریانپور افزود: با احتساب یک میلیارد تومان کمک سود تسهیلات بانکی پرداختی به یک شرکت مازندران که در لیست صادرکنندگان ملی قرار گرفته تعداد واحدهای تولیدی – صادراتی بهره مند شده مازندران از یارانه به تعداد ۱۴ واحد تولیدی و به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران یکی از برنامه های مهم استاندار مازندران را ارتقای صادرات غیر نفتی استان را به تحقق ۳ میلیارد دلار در پایان برنامه ششم اعلام و تصریح کرد: تحقق این هدف با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل نهفته در مازندران دور از ذهن نبوده و با ایجاد یک عزم همگانی در بخش خصوصی و بخش دولتی قابل تحقق و عملیاتی شدن است.

کد مطلب 4271964

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