سارق حرفه ای بوکان در دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاراگاه مجید محبعلی در باره جزئیات این سرقت ها و کالاهای مکشوفه افزود: در یکی از کشفیات پلیس بوکان موفق به دستگیری سارقی شد که توانسته بود با مهارت بالا و در خفا بعد از شناسایی طعمه های خود ۲۵ فقره باتری اتومبیل را به ارزش ریالی ۶۳ میلیون ریال سرقت کند.

وی ادامه داد: سارق مورد نظر بعد از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد و اموال ضبط شده نیز به صاحبان انان تحویل داده شد.

فرمانده پلیس بوکان همچنین از دستگیری سارق حرفه ای موتورسیکلت های بوکان خبر داد و افزود: پلیس بوکان طی یک عملیات ویژه پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارقی شد که طی مدت کوتاهی توانسته بود هفت دستگاه موتور سیکلت را سرقت کند.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری سارق خوردروهای پیکان نیز گفت: قبل از تعطیلات نوروز و بنا به گزارشها و شکایت های رسیده پلیس در جریان سرقت های سریالی ۵ خودروی پیکان قرار گرفت که بلافاصله و با تشکیل تیم های ویژه سارق مورد نظر که وسایل خودروهای پیکان را سرقت می کرد و با زیرکی خودروها را به بیرون شهر می برد.

فرمانده پلیس بوکان اضافه کرد: این سارق بعد از جداسازی قطعات خودرو آنان را در محل می گذاشت و متواری می شد، شناسایی و بعد از تکمیل پرونده و کشف و ضبط قطعات مسروقه به ارزش ۴۰ میلیون ریال تحویل مراجع قضایی داده شد.

وی تصریح کرد: همچنین در همین راستا نیروی انتظامی موفق به شناسایی و بازداشت یک نفر سارق حرفه ای منازل و یک نفر مالخر شد و اموال مکشوفه و مسروقه آن به ارزش یک صد میلیون ریال کشف و ضبط شد.