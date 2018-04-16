فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه در ورزش بانوان نگاه مسئولان و انجام حمایت های لازم از طرف آنها برای پیگیری فعالیت ها اهمیت زیادی دارد، تأکید کرد: این مهم در اعزام دو نماینده ایران به مسابقات باشگاه های غرب آسیا بسیار تعیین کننده بود.

وی در این رابطه ادامه داد: خوشبختانه در فدراسیون بسکتبال حمایت مدیریتی لازم برای فعالیت های بخش بانوان خیلی پررنگ دیده می شود، این حمایت از طرف وزارت ورزش هم وجود دارد اما بعد از این دو فاکتور تعیین کننده، مواردی مثل برنامه ریزی و بودجه هم بسیار تعیین کننده است.

نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: حضور کوشا سپهر و پالایش نفت آبادان در رقابت های باشگاه های غرب آسیا در حالی انجام شد که اولین فاکتور برای اعزام این دو تیم یعنی حمایت مدیریتی کاملاً وجود داشت اما آنچه مهم است این که برای حضور در چنین میادینی فقط نباید به این فاکتور اکتفا کرد.

شجاعی با تأکید بر اینکه نمایندگان ایران باید خیلی زودتر برای حضور در مسابقات باشگاه های غرب آسیا اقدام به برنامه ریزی می کردند، گفت: برنامه ریزی فاکتوری بسیار تعیین کننده است که تیم های ما آن را نداشتند طوری که در آخرین لحظه برای شرکت در این رقابت ها حاضر شدند. حتی تیمی مثل پالایش نفت با مشکلات زیادی مواجه شد که تا احتمال غیبت این تیم در مسابقات هم ادامه داشت.

این مقام مسئول در فدراسیون بسکتبال با یادآوری اینکه تیم کوشا سپهر در مسابقات باشگاهی غرب آسیا از مجموع سه دیدار خود فقط مقابل نماینده فلسطین پیروز شد و پالایش نفت آبادان نیز نتیجه هر دو دیدار خود را واگذار کرد، تأکید کرد: نمایندگان ایران هیچ شناختی از حریفان خود نداشتند و این در حالی بود که حریفانشان با آمادگی خوبی در مسابقات شرکت کرده بودند. نمایندگان اردن و لبنان، بازیکن آمریکایی در اختیار داشتند و دیدارهای خوبی هم برگزار کردند.

وی ادامه داد: تصور من این بود که مثل آنچه در فوتبال می دیدم، نمایندگان ایران می توانند خیلی راحت بازی کنند و صاحب برتری شوند اما شرایط در بسکتبال متفاوت است. باید تیم ها به موقع برای شرکت در مسابقات برنامه ریزی کنند. این مشکل عمده ای بود که نمایندگان ما در غرب آسیا داشتند که البته قابل اصلاح است.

شجاعی با اشاره به اینکه براساس نتایج لیگ۹۶، تیم های پالایش نفت و بهمن، نمایندگان ایران در دوره آتی رقابت های باشگاهی غرب آسیا خواهند بود، گفت: این دو تیم از حالا باید برای شرکت در این رقابت ها برنامه ریزی لازم را داشته باشند. البته که اعتقاد شخص من این است که اگر یک تیم قدرتمند به مسابقات اعزام کنیم، به مراتب بهتر از این است که دو تیم نصفه و نیمه داشته باشیم.