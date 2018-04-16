گفتمان دانش بنیان باید گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در کارگروه بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان هرمزگان با اشاره به نقش پارک علم و فناوری هرمزگان در توسعه شرکت های دانش بنیان افزود: یکی از محورهای اساسی استان هرمزگان باید حمایت از شرکت های دانش بنیان باشد و در این مسیر همه وظیفه دارند با مجموعه پارک علم و فناوری همکاری کنند.

وی با اشاره به توسعه کشورها گفت: اگر به کشورهای توسعه یافته ای از جمله کره جنوبی و ژاپن نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که علیرغم اینکه منابع طبیعی کمتری از ما برخوردار هستند اما با سرمایه گذاری بروی نیروی انسانی توانسته اند گام بزرگی در توسعه بردارند.

وی افزود: ما منابع طبیعی بسیار غنی داریم و اگر روی نیروی انسانی در کنار این ذخایر سرمایه گذاری کنیم، می توانیم از آنها نیز جلوتر برویم و این تلاش همه جانبه می خواهد.

استاندار هرمزگان توجه و ریسک در حوزه توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر شرکت های دانش بنیان ما جهش پیدا کنند بدون شک اقتصاد قوی تری از کشورهایی که الان توسعه پیدا کرده اند خواهیم داشت.

وی ادامه داد، ما اعتقاد داریم اقتصاد جهشی از راه دانش و فناوری نوین می گذرد و هر جا از این سرمایه گذاری ها حمایت شده به ثمرهم نشسته است.

همتی ابراز امیدواری کرد، با کمک پارک علم و فناوری هرمزگان و همکاری دستگاه های اجرایی بتوان حداقل 35 شرکت دانش بنیان را اقتصادی کرد و در این راه همه مکلف هستند حمایت و همکاری لازم با پارک فناوری داشته باشند.

در این جلسه همچنین دکتر علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان به ارائه گزارشی از روند فعالیت شرکت های دانش بنیان پرداخت و گفت: هرمزگان به عنوان سومین استان در رفع مشکلات شرکت های دانش بنیان گام برداشته است تا زمینه شکوفایی این شرکت ها فراهم شود.

به گفته وی، اگر به دنبال جامعه ای دانش بنیان و متکی بر ظرفیت های داخلی هستیم باید در تربیت نیروی کارآفرین، ورود سرمایه گذار ریسک پذیر، ورود دانشگاه ها، کمک مسوولان استانی و ملی بصورت جدی کمک کرده و برای موفقیت آن ها گام برداریم.

وی با اشاره به اهمیت دانشگاه در تربیت نیروی کارآفرین گفت: دانشگاه ها با همکاری که در حوزه های مختلف با پارک علم و فناوری می کنند می توانند زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنند و اگر در این زمینه ورود نشود ممکن است خروجی دانشگاه منجر به بیکاری افراد تحصیلکرده شود.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان افزود: باید بستری فراهم شود تا فارغ التحصیلان دانشگاهی بتوانند ایده بدهند و زمینه اشتغال را فراهم آورند.

وی همچنین بر تشکیل شرکت های دانش بنیان دریایی با محوریت شیلات، فعال سازی حوزه برنامه نویسی و اپلیکیشن مورد نیاز، کدگذاری مناطق گردشگری و... تاکید کرد و خواستار همکاری مجموعه های دولتی در این زمینه شد.

فتی با بیان اینکه موفقیت در هر حوزه ای مستلزم این است که بصورت پایه ای اصلاح شود، گفت: از این رو پارک هرمزگان در سطوح دانش آموزی و دانشجویی نیز بصورت ویژه در حال فعالیت است. وی افزود: زمانی که در این حوزه ها قوی شویم در آینده نیز می توانیم از همین نیروهای تربیت شده در حوزه دانش بنیان بهره ببریم.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، در حال حاضر شرکت های خوبی در این زمینه فعالیت می کنند که نیاز است همکاری های لازم با آنها شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد می توانیم از این ظرفیت هم بهره لازم را ببریم.

وی همچنین با اشاره به فضای فیزیکی استقرار شرکت های دانش بنیان گفت: خوشبختانه با اعتباری که دریافت کرده ایم بزودی محل استقرار شرکت های دانش بنیان تامین و فناوران می توانند در آن مستقر و به فعالیت علمی و اقتصادی خود بپردازند.