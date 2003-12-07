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۱۶ آذر ۱۳۸۲، ۲۰:۴۶

سفير كويت در بحرين :

فناوري هسته اي ايران و روابط با عراق از مهمترين محورهاي نشست سران شوراي همكاري خليج فارس است

موضوع تروريسم ، فعاليت هسته اي ايران و روابط با عراق از مهمترين محورهاي مورد بحث بيست و چهارمين نشست شوراي همكاري خليج فارس در كويت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، جاسم بن مبارك المباركي سفير كويت در بحرين با اعلام اين خبر افزود: موضوع مهم ديگر ، مساله امنيت كشورهاي عضو شوراي همكاري است كه در نشست سران در كويت بررسي خواهد شد.
وي كه با روزنامه بحريني الايام گفتگو مي كرد ، اظهار داشت  كه  حوادث و انفجارهاي اخير در رياض و استانبول نشان داد كه هيچ كشوري در مقابل تروريسم ايمن نيست و اقدامات تروريستي بر ضد هر كشور حاشيه خليج فارس هم مي تواند تكرار شود.سفير كويت از همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي قدرداني و تمجيد كرد.وي روابط  كويت با شوراي حكومت انتقالي را بسيار خوب خواند و بر تلاش كشورش  براي حفظ حاكميت و يكپارچگي عراق تاكيد كرد.سفير كويت در پاسخ به اين سوال كه آيا در نشست كويت (21 دسامبر، 30 آذر) ، موضوع فعاليت هسته اي ايران و پيامدهاي آن بررسي خواهد شد، گفت : ما از همكاري ايران با آژانس قدرداني مي كنيم واميدواريم كه همسايه مسلمان و دوست ما  به تعهدات خود پايبند باشد و مانع از ارجاع اين موضوع به شوراي امنيت شود ، زيرا همكاري با سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي باعث دور كردن خطرات از ايران و همسايگان خواهد شد.

 

کد مطلب 42722

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