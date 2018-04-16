نمایش آثار اندی وارهول و عباس کیارستمی در گالری ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، گالری ایوان در جدیدترین نمایشگاه خود میزبان مجموعهای از آثار هنری بیش از بیست هنرمند است. این نمایشگاه که «سیاه و سفید» نام دارد روز جمعه ۳۱ فروردین ماه افتتاح میشود.
نمایشگاه «سیاه و سفید» شامل آثاری از مجموعه شخصی فریدون آو است که در مدیاهای گوناگون مانند نقاشی، مجسمه و عکس خلق شدهاند و وجه اشتراک این آثار سیاه و سفید بودن همه آنها است.
در این مجموعه آثاری از اندی وارهول، عباس کیارستمی، صادق تیرافکن، فریدون آو، علی رضا، سهند حسامیان، علی شایسته، امیر کسری گلرنگ، نیکزاد نجومی، بیتا فیاضی، فرهاد مشیری، وحید حکیم، امید حلاج، امیر محمدزاده، پانتهآ رحمانی، کامبیز صبری، کوروش شیشه گران، سپهر مصری، مهسا تهرانی، سارا عباسیان، مهسا کریمیزاده، ذبیح الله محمدی، نرگس هاشمی، میترا فراهانی، رعنا فرنود و ... به نمایش درمیآید.
نمایشگاه «سیاه و سفید» که با همکاری گالری دستان برگزار میشود ۳۱ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بنبست حمید، شماره ۱ برقرار است. علاقهمندان میتوانند هر روز به جز شنبهها از ساعت ١۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند.
