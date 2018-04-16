آثار تنش های سیاسی و اقتصادی بر سلامت روان/وضعیت سلامت تهرانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، به موضوع سلامت روان جامعه اشاره کرد و گفت: عوامل ژنتیکی و خانوادگی می‌توانند باعث اختلالات روان شود. همچنین حوادث و آسیب‌های اجتماعی مثل جنگ و غیره نیز می‌توانند باعث اختلالات روانی شوند.

وی ادامه داد: ۲۳.۴ درصد جمعیت بالغین کشور دچار یکی از اختلالات روانپزشکی بودند و ۲۷.۶ درصد زنان و ۱۹.۴ درصد مردان دچار یک اختلال ضعیف تا متوسط و در برخی موارد شدید بودند.

حریرچی گفت: احتمال وجود یک اختلال روانپزشکی در طول عمر از ۱۸ تا ۳۶ درصد متغیر است. نکته مهم این است که شیوع اختلالات روانپزشکی در استان‌های مختلف نیز از ۱۲.۸ درصد تا ۳۶.۳ درصد متغیر است. در تهران این میزان طی یک سال گذشته ۳۰.۲ درصد بوده است. یعنی یک نفر از هر سه نفر دچار اختلالات روانپزشکی بودند. این مطالعات نشان می‌دهد تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در فاصله زمانی مشخص، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت روان افراد دارد. میزان بروز اختلالات روانی طی یک سال به طور واضحی در زنان بیشتر از مردان است.

وی افزود: با افزایش سن، مشکلات روانی افزایش پیدا می‌کند و بیشترین اختلالات روانی در افراد بالای ۶۵ سال است. با افزایش تحصیلات میزان اختلالات روانی کاهش پیدا می‌کند. در شهرنشینان نیز میزان اختلال روانی بیشتر از روستانشین‌ها است.

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود افسردگی در سال ۲۰۳۰ رتبه دوم بار بیماری‌ها را داشته باشد. افسردگی و اختلال اضطراب دو عامل اصلی از ۵ عامل اصلی سال‌های از دست رفته عمر به علت ناتوانی هستند.

حریرچی در ادامه گفت: با انتخاب‌های کوچک، ناخودآگاه و متعصبانه روزانه و نشر دیدگاه‌های منفی‌گرایانه شرایطی را به وجود می‌آوریم و بعد به دنبال مقصر هستیم. مهم‌ترین بعد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی است که جنبه بین فردی دارد. اعتماد از طریق پای‌مندی همه یا اکثریت بر هنجارهای مشترک به وجود می‌آید و اعتمادی که از طریق مناسبات مثبت اجتماعی و تعهدات اخلاقی به وجود بیاید، به رشد و توسعه جامعه کمک می‌کند و تاثیر مثبتی خواهد داشت.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: متخصصین سلامت روان اعتقاد دارند افرادی که به طور تکرار شونده در معرض اخبار منفی قرار می‌گیرند، استرس شدیدی را بعد از شنیدن اخبار منفی و حوادث تحمل می‌کنند و به مرور زمان ممکن است دچار حالت‌هایی از افسردگی و اضطراب شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جامعه این است که اگر کسی خبر منفی بدهد، ناخودآگاه دیگران این قضاوت را در مورد خود نیز انجام می‌دهند، اظهار کرد: برای حل این مشکلات باید به ایجاد آرامش در خانواده توجه کرد. کارهایی مثل ارتباط با همسر و فرزندان و افزایش فعالیت‌های دسته جمعی در خانواده می‌تواند به این موضوع کمک کند. همچنین باید در خانواده رابطه منطقی بین پدر و مادر وجود داشته باشد. ارتقای سطح سواد سلامت جامعه نیز می‌تواند به انگ زدایی از بیماری‌های روانی کمک کند.

حریرچی گفت: ارتقای امنیت و رفاه اجتماعی نیز یکی دیگر از راه حل‌های مبارزه با بیماری‌های روانی است. تامین نیازهای اقتصادی و کاهش اختلاف طبقاتی نیز از موارد دیگر حل اختلالات روانی در جامعه است.