آنچه در پی می آید گفتگوهای مهر با صاحبنظران و کارشناسان در این زمینه است::





بازداشت دیپلمات‌های ایرانی گروگانگیری است/ ایران باید از آمریکا به سازمان ملل شکایت کند

دکتر سعید رجایی خراسانی نماینده اسبق ایران در سازمان ملل گفت: ایران باید بلافاصله رسما از آمریکا بخاطر این حرکت غیرقانونی و به اسارت گرفتن نمایندگان سیاسی ایران در عراق، به سازمان ملل شکایت کند.

دکتر سعید رجایی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام اخیر آمریکایی ها در زمینه دستگیری دو نفر از دیپلمات های ایرانی در عراق، اظهار داشت: این اقدام، یک گروگانگیری محسوب می شود و خلاف قوانین بین الملل است.

وی افزود: ایران باید بلافاصله رسما از آمریکا بخاطر این حرکت غیرقانونی به سازمان ملل شکایت کند.

رجایی خراسانی تصریح کرد: با واکنش به موقع و سریع سیاسی دیپلماتیک باید از گسترش چنین رفتارهای قلدرمابانه آمریکا جلوگیری و از حیثیت سیاسی و دیپلماتیک کشورمان در برابر این اقدامات دفاع کرد.

بازداشت دیپلمات‌های ایرانی مصداق بارز "دخالت حاکمیت در حاکمیت" است

نفوذ ایران طرح‌های آمریکا را در خاورمیانه به شکست کشانده است

یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه، دستگیری دو دیپلمات ایرانی در عراق توسط نیروهای آمریکائی را مصداق بارز دخالت "حاکمیت اشغالگران در حاکمیت یک کشور" و بر خلاف تکالیفی دانست که کنوانسیون‌های مختلف بر عهده کشورهای اشغالگر گذاشته اند.

کتر مجید صفاتاج، کارشناس مسایل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسائل امروز عراق، گفت: وقتی بحث از اشغال و اشغالگر می شود طبیعی است مسائلی چون دخالت در حاکمیت یک کشور مطرح شود و تمام مسائل آن کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد.

وی ادامه داد: هرچند در توافق نامه های ژنو و لاهه به طور صریح مشخص شده که دولت اشغالگر باید تمامی حقوق کشور اشغال شده را مورد توجه قرار دهد و حاکمیت ارضی و آزادی های سیاسی، فرهنگی، تامین معیشت و امنیت مردم را در دستور کار خود قرار دهد اما شاهدیم که در عراق چنین چیزی تا کنون اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه هدف اشغالگران عراق را دستیابی بیشتر و کامل بر منابع نفتی این کشور، خواند و گفت: با هدفی که کشورهای اشغالگر برای خود تعریف کرده اند هرکس یا هر جریانی که بخواهد در مقابل این سیاست قرار گیرد با او برخورد می کنند حتی اگر این جریان دولت قانونی ومشروعی باشد که با انتخاب مردم و در اثر یک فرآیند دموکراسی روی کار آمده باشد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکائیها خود را حاکم بلامنازع در عراق می دانند و بسیاری از طرحها و برنامه های خود را به دولت عزاق تحمیل و دیکته می کنند و اجازه نمی دهند دولت عراق بتواند حاکمیت خود را به خصوص در مسائل امنیتی این کشور گسترش دهد.

صفا تاج تصریح کرد: دولت عراق بارها از آمریکائیها خواسته تا به تدریج مسائل امنیتی را به دولت این کشور واگذار کند که متاسفانه تا کنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و حتی شاهد هستیم برخی افراد که توسط دولت عراق به اتهام تروریسم دستگیر می شوند توسط آمریکائیها و انگلیسی ها آزاد و در مقابل آمریکائیها هر که را بخواهند بازداشت و مستقیما به زندانهای خود منتقل می کنند.

وی دستگیری دو دیپلمات ایرانی در عراق توسط نیروهای آمریکائی را مصداق بارز دخالت حاکمیت اشغالگر در حاکمیت یک کشور دانست و ادامه داد: دستگیری این دو دیپلمات که به دعوت رسمی دولت عراق به این کشور سفر کرده بودند، بر خلاف عرف دیپلماتیک، موازین حقوقی و بین المللی و تکالیفی که کنوانسیون های مختلف بر عهده کشورهای اشغالگر گذاشته اند، صورت گرفته است.

این کارشناس مسائل عراق رفتار آمریکائیها در قبال ایران را طبیعی ذکر کرد و گفت: آمریکا یکی از دلائل شکست های خود در عراق را ناشی از نفوذ ایران در عراق، مسلمانان و به ویژه شیعیان این کشور می داند و دولت عراق سعی کرده حتی اگر سیاستهای خود را با ایران هماهنگ نمی کند در تقابل با آن هم قرار نگیرد.

وی افزود: دولت عراق همواره سعی کرده گفته آمریکائیها مبنی بر اینکه ایران در عراق دخالت می کند را رد کند و سیاستی مصالحه جویانه با ایران داشته باشد و این امر به زیان آمریکائیها است و به این دلیل آنها به اقداماتی دست می زنند که از مصادیق بارز حاکمیت در حاکمیت است.





آمریکا می‌خواهد زمینه روانی لازم را برای اجرای قطعنامه شورای امنیت فراهم ‌کند

حمیدرضا ترقی در خصوص دستگیری دو دیپلمات ایرانی توسط نیروهای آمریکایی گفت: این اقدام غیرقانونی آمریکایی ها در حقیقت آماده کردن زمینه روانی و سیاسی برای اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت است.

این صاحبنظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد مختلف دستگیری دیپلماتهای ایرانی در عراق توسط نیروهای آمریکایی، گفت: به نظر می رسد این اقدام آمریکایی ها در راستای همان فشارهای سیاسی - اقتصادی است که آمریکایی ها اعمال آن را بر ایران شروع کرده اند.

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: این اقدام غیردیپلماتیک و به دور از شئونات سیاسی در حالی صورت می گیرد که محدودیت های دیگری هم از سوی اروپایی ها و غربی ها علیه ایران آغاز شده و همزمانی این اقدام با تصویب قطعنامه شورای امنیت نیز قابل تامل است.

ترقی افزود: این اقدام آمریکایی ها در حقیقت آماده کردن زمینه روانی و سیاسی برای اجرای قطعنامه شورای امنیت است.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: این قبیل محدودیت ها و تلاش های غیردیپلماتیک به مجامع علمی و دانشگاهی هم کشیده شده است.

ترقی در پاسخ به این سئوال که ایران باید چه عکس العملی به این اقدام آمریکایی ها نشان بدهد؟ گفت: عکس العمل جمهوری اسلامی باید حساب شده و مبتنی بر اقتدار کشور باشد و تلاش کنیم که دامنه این اقدامات غیرقانونی گسترش پیدا نکند و در همین چارچوب باید از همه ابزارها برای مهار این فشارهای سیاسی - اقتصادی استفاده کنیم.