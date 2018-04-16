همایش «محبت و عشق از دیدگاه اهل بیت (ع)» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حجت الاسلام قاسم کاکایی، ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری همایش «محبت و عشق از دیدگاه اهل بیت (ع)»، گفت: این سومین همایشی است که در رابطه با سیره رضوی در دانشگاه شیراز برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش به شکل ملی برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش بخشی از عرفان اسلامی و عرفان شیعه است چرا که بخش مهمی از این عرفان بحث محبت و عشق خواهد بود.

دبیر علمی همایش «محبت و عشق از دیدگاه اهل بیت (ع)» با تاکید بر اینکه امروز چهره اسلام به عنوان چهره خشن نشان داده شده است که مظهر آن داعش و القاعده است، اضافه کرد: اساس دین هم بر همین محبت است و دین غیر از محبت ورزی نیست.

حجت الاسلام کاکایی با یادآوری این مطلب ایمان به معنای گرایش به محبت الهی است، اظهار داشت: لذا عشق یک هنر و هنر عشق ورزیدن یکی از اهداف این همایش است و صرف نظر از اینکه بحث اسلام هراسی را از چهره اسلام بزدائیم، بحث دیگر اینست که بحث محبت، دوستی و عشق ورزی هم برای ما فراموش شده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در رسانه ها و صدا و سیما به جای آنکه محبت پراکنی نشان داده شود، نفرت پراکنی نشان داده شده است، افزود: از سوی دیگر عشق از واژه های بسیار مظلوم بوده و حق آن به درستی ادا نشده و یا با مباحث دیگر اشتباه گرفته شده است.

حجت الاسلام کاکایی با یادآوری این مطلب عظمت عشق که در عرفان اسلامی مطرح شده اما به جایگاه آن توجه نشده است، اضافه کرد: بسیاری از سریال ها و فیلم ها با عنوان عشق ساخته می شود اما با هوس اشتباه شده و باعث شده ساحت عشق لکه دار شود.

وی با اشاره به اینکه حب و عشق یکی هستند و باید این مهم کالبد شکافی شود، اظهار داشت: باید مشخص شود، مولفه های ذاتی محبت و عشق چیست و آیا نگاه ما به معشوق نگاه ابزاری است، از این رو لازم است جا بیفتد، عشق از خودگذشتگی است.

رئیس دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه معنا و لزوم محبت به اهل بیت (ع)، اقسام محبت، الگو سازی، نقش محبت در مدیریت جامعه، آسیب شناسی محبت، تاثیرپذیری بزرگان در آموزه های اهل بیت (ع) در بحث محبت و رابطه محبت و دینداری از جمله سرفصل های این همایش است، تاکید کرد: دینداری یکی از مولفه های محبت است و به دبیرخانه این همایش یکصد مقاله ارسال شد که ۷۰ مقاله چاپ و ۱۰ مقاله ارائه می شود.

وی با یادآوری این مطلب که این همایش با پیام ویدئویی آیت الله جوادی آملی افتتاح می شود و حجت الاسلام سعید جوادی آملی، فرزند این عالم ربانی در همایش حضور خواهد داشت، تاکید کرد: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه، دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی، کارشناس معرفت شبکه چهار، دکتر اعوانی، چهره ماندگار فلسفه، دکتر کاووس حسنلی و دکتر یوسف نیری جز سخنرانان این همایش ۲ روزه هستند.

دکتر کاکایی افزود: دکتر کاکایی، دکتر فاطمه طباطبایی و دکتر روحی از دیگر سخنرانان این مراسم هستند، این همایش در روز سوم اردیبهشت در دانشکده معارف دانشگاه شیراز با حضور دکتر محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، افتتاح می شود و مقالات برگزیده علاوه بر سایت همایش به شکل کتابچه چاپ می شود.