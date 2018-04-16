ایمن ترین خودروی انگلیس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، طبق تحقیقات آزمایشگاه مستقل Thatcham Researchایمن ترین خودروی انگلیس ولوو است که طی ۱۶ سال اخیر هیچ راننده یا مسافری هنگام سفر با آن کشته نشده است.

فناوری پیشرفته مکانیسم ایمنی این خودرو در ترمزخودکار سبب شده VolvoXC۹۰ایمن ترین خودروی انگلیس لقب گیرد. VolvoXC۹۰ از زمان عرضه در ۲۰۰۲ میلادی بیش از ۵۰ هزار دستگاه در سراسر انگلیس فروخته شده است و محققان دلیل این امر را به سوابق ایمنی خودرو می دانند. VolvoXC۹۰یکی از نخستین خودروهایی بود که فناوری های ردیابی خطر در آن به کار گرفته شد. این فناوری احتمال تصادف را به راننده هشدار می دهد.

نمونه ارتقا یافته این سیستم ها ترمز خودکار اضطراری(AEB)نامیده می شود و اکنون در خودروها به کارگرفته می شود.

طبق بررسی این موسسه فناوریAEB در دهه آتی جان بیش از ۱۱۰۰ نفر را نجات می دهد.

این فناوری حتی می تواند از هزینه حق بیمه نیز بکاهد، زیرا شواهد نشان می دهد ریسک تصادف را تا ۳۸ درصد کاهش می دهد. البته تعویض سیستم های AEB پرهزینه است اما کاهش ریسک بیمه گزاران به کاهش حق بیمه نیز منجر می شود.