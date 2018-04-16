سه چالش اساسی برای پوشش همگانی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مرتضی ادیانی گفت: اگرچه موضوع پوشش همگانی یا به تعبیر کامل‌تر "پوشش همگانی سلامت" در سال ۲۰۰۵ با تایید همگی اعضای سازمان جهانی بهداشت و به منظور توسعه تامین مالی در راستای دسترسی همه مردم به خدمات سلامت مطرح شد، اما نیروی محرکه این بحث در کشور ما این فرموده استراتژیک مقام معظم رهبری بود که "بیمار نباید جز رنج بیماری دغدغه دیگری داشته باشد" لذا اولین قدم برای حرکت به سوی تحقق پوشش همگانی این است که علاوه بر بررسی مسیر کشورهای دیگری که این راه را پیموده‌اند؛ بدانیم خود ما چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی باید انجام دهیم.

وی ادامه داد: بنابر آنچه صاحب‌نظران به عنوان سه چالش اساسی عدم رسیدن به پوشش همگانی سلامت مطرح کرده‌اند؛ دسترسی به منابع، استفاده نادرست و غیر منصفانه از آنها و تاکید بیش از حد بر پرداخت مستقیم مواردی هستند که باید آنها را به صورت سریع و عادلانه مورد بررسی قرار داد.

ادیانی تاکید کرد: برای دسترسی به بهترین سطح خدمات سلامت، همانگونه که مقام عالی وزارت بهداشت نیز در دیدار نوروزی خود با کارکنان سازمان بیمه سلامت داشتند؛ مجهز شدن به علم و اقدامات بدیع و جدی است. به عنوان مثال منابع سلامت را می‌توان با نوآوری در تامین منابع از طریق مالیات بر معاملات نقدی، صنعت گردشگری و... و یا از طریق مالیات‌های غیرمستقیم برای محصولات مضر مانند دخانیات، ایجاد صندوق‌های مضاعف، یا از منابع متنوع و همچنین استفاده از کمک‌های خیرین و مدیریت هزینه‌ و منابع افزایش داد.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در پایان با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب برای بخش سلامت یکی از اساسی‌ترین اقدامات است، گفت: کشورهایی که پوشش همگانی سلامت را تقریباً در حد بالای محقق کرده‌اند؛ مشارکت را برای آحاد جامعه از طریق مالیات و حق بیمه اجباری کرده اند. واقعیت این است که افزایش تقاضای عمومی برای دسترسی به خدمات کیفی و نیاز به خدمات با قیمت‌های مناسب، ضرورت اخذ تصمیمات عاقلانه و قاطعانه را افزایش داده است.