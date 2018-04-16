مصرف آب شرب در استان بوشهر باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده صبح دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران آب استان بوشهر اظهار داشت: بخش عمده آب مصرفی در استان بوشهر از طریق خط لوله از استان‌های همسایه تامین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد آب مصرفی استان از خارج از استان تامین می‌شود که ۶۰ درصد مربوط به سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و بیش از ۲۵ درصد از رودخانه شاپور و چاه‌های کازرون تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر خواستار مشارکت همگانی در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب شد و افزود: باید مصرف بهینه در دستور کار همه مردم استان بوشهر قرار گیرد.

وی تنها راه گذر از بحران بی‌آبی را مصرف بهینه عنوان کرد و ادامه داد: کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف آب توسط مشترکین آب خانگی می‌تواند نقش مهمی در عبور از بحران آب داشته باشد.

یاکیده اضافه کرد: بخشی از آب موجود در شبکه‌های آبرسانی استان به علت فرسودگی این خطوط هدر می‌رود که باید برای اصلاح و بازسازی این شبکه‌ها نیز اقدامات لازم انجام شود.

وی بیان کرد: وزیر نیرو به استان بوشهر سفر خواهد کرد و در این سفر برای مقابله با کم‌آبی و تسریع در اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی راهکارهای لازم مورد توجه قرار می‌گیرد.