۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر:

مصرف آب شرب در استان بوشهر باید کاهش یابد

بوشهر - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: برای عبور از بحران آب باید مصرف آب شرب در استان بوشهر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده صبح دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران آب استان بوشهر اظهار داشت: بخش عمده آب مصرفی در استان بوشهر از طریق خط لوله از استان‌های همسایه تامین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد آب مصرفی استان از خارج از استان تامین می‌شود که ۶۰ درصد مربوط به سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و بیش از ۲۵ درصد از رودخانه شاپور و چاه‌های کازرون تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر خواستار مشارکت همگانی در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب شد و افزود: باید مصرف بهینه در دستور کار همه مردم استان بوشهر قرار گیرد.

وی تنها راه گذر از بحران بی‌آبی را مصرف بهینه عنوان کرد و ادامه داد: کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف آب توسط مشترکین آب خانگی می‌تواند نقش مهمی در عبور از بحران آب داشته باشد.

یاکیده اضافه کرد: بخشی از آب موجود در شبکه‌های آبرسانی استان به علت فرسودگی این خطوط هدر می‌رود که باید برای اصلاح و بازسازی این شبکه‌ها نیز اقدامات لازم انجام شود.

وی بیان کرد: وزیر نیرو به استان بوشهر سفر خواهد کرد و در این سفر برای مقابله با کم‌آبی و تسریع در اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی راهکارهای لازم مورد توجه قرار می‌گیرد.

