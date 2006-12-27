احمدی: روسیه در پی استفاده از کاهش شدید محبوبیت آمریکا در خاورمیانه است/ قطعنامه شورای امنیت جنگ روانی است

دکتر حسین احمدی، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آغاز دوران جدید بازیگری روسیه در خاورمیانه و پیامدهای این مساله بر کشورمان، گفت: روسیه از زمان شوروی نفوذ سنتی و قدیمی در کشورهای عرب و خاورمیانه ای دارد که بخش عمده ای از این نفوذ مربوط به کمکها و تعاملات تسلیحاتی - نظامی شوروی سابق با این کشورها است.

وی افزود: روسیه در حال بازسازی و تجدید این رابطه و حضور گسترده و پررنگ تر در خاورمیانه و معادلات مربوط به آن است.

احمدی ادامه داد: هدف روسیه از ورود دوباره به میدان خاورمیانه، افزایش قدرت چانه زنی در معادلات جهانی از یک سو و از سوی دیگر کنترل و تاثیرگذاری بر مساله انرژی است، چون روسیه مثل کشورهای خاورمیانه دارای ذخائر عظیم نفت و گاز است و می تواند با حضور مستقیم در خاورمیانه و تاثیر بر بازار انرژی، نتایج مورد نظرش را بگیرد.

این کارشناس امور قفقاز و روسیه هم چنین گفت: تجدید بازار تسلیحات و امور نظامی نیز از دیگر اولویت های روسیه در دوران جدید بازیگری خود در خاورمیانه است.

وی درباره موراد اختلاف سیاست و منافع ایران و روسیه، اظهار داشت: روسیه مثل غرب نگران اسلام گرایی به ویژه اسلامگرایی در جمهوری های شوروی سابق است و مثل آمریکا مخالف عبور خط لوله نفت و گاز از طریق ایران است و همچنین مخالف تعامل ایران با جمهوری هایی مثل گرجستان در مورد انرژی است.

احمدی با اشاره به سیاست های جدید روسیه در مقطع فعلی اظهار داشت: روسیه می خواهد در قامت متحدی بی خطر برای غرب ظاهر شود و اطمنیان غربی ها را جلب کند و آماده است تا در منطقه خاورمیانه که محبوبیت آمریکا به شدت کاهش یافته، وارد شود و منافع خود و غربی ها را پیگیری و تامین کند.

این کارشناس امور روسیه و قفقاز در مورد رویکرد آتی روسیه در موضوع هسته ای ایران گفت: تصویب قطعنامه اخیربا مکشلات فراوانی همراه بود ونفس این قطعنامه هم بیشتر شبیه به یک نوع جنگ روانی است تا اینکه بخواهند اثری واقعی و ملموس اقتصادی از آن بگیرند؛ روسیه خواستار بی ثباتی در منطقه نیست و به همین خاطر احتمال همراهی با سیاست های رادیکال آمریکا در موضوع هسته ای از سوی روسیه کم است.